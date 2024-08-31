https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/karabukte-saganak-yagis-sele-donustu-bir-apartmana-yildirim-dustu-1087493414.html
Karabük'te sağanak yağış sele dönüştü: Bir apartmana yıldırım düştü
Karabük'te sağanak yağış sele dönüştü: Bir apartmana yıldırım düştü
Sputnik Türkiye
Karabük’te akşam saatlerin başlayan sağanak yağış nedeniyle 100. Yıl Mahallesi’nde bir çok iş yerlerini su bastığı, park halindeki çok sayıda araç suya... 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T20:15+0300
2024-08-31T20:15+0300
2024-08-31T20:15+0300
türkiye
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
karabük
yıldırım
yangın
yangın söndürme
itfaiye
afad
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Karabük'te yaşanan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerleri ve evlerin giriş katlarına su bastı. Yollarda göçükler meydana gelirken trafikte aksamalar yaşandı. Sular altında kalan Karabük-Safranbolu yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çektiği bildirildi.'Metrekareye 45 kg yağış düştüğü ve şu ana kadar 110 su baskını ihbarı yapıldığı' bildirilirken ekiplerin yardım çalışmalarının sürdüğü duyuruldu. Yıldırımın isabet ettiği bir apartman, itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı.Altgeçitte mahsur kaldılarZonguldak Caddesi'ndeki alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle mahsur kalan bazı araçlar, AFAD, itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı. Ulaşıma kapatılan yolda biriken suyun tahliyesi için Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma başlattı.5 katlı apartmana yıldırım düştüYoğun yağışla beraber, Karabük'ün Cumhuriyet Mahallesi 79. Cadde'sindeki 5 katlı bir apartmana yıldırım isabet etti. Yıldırım nedeniyle apartmanın birinci katının mutfak kısmında çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası bina içindeki duman nedeniyle dışarıya çıkamayan üst kattakiler, merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, dumandan etkilenen 4 kişinin Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/meteoroloji-ve-akomdan-son-dakika-uyarisi-17-il-icin-alarm-verildi-istanbulda-1-hafta-boyunca-1087485528.html
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yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, karabük, yıldırım, yangın, yangın söndürme, itfaiye, afad
yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, karabük, yıldırım, yangın, yangın söndürme, itfaiye, afad
Karabük'te sağanak yağış sele dönüştü: Bir apartmana yıldırım düştü
Karabük’te akşam saatlerin başlayan sağanak yağış nedeniyle 100. Yıl Mahallesi’nde bir çok iş yerlerini su bastığı, park halindeki çok sayıda araç suya gömüldüğü bildirildi. Kent merkezinde birçok noktada su baskını yaşanırken şu ana kadar 110 su baskını ihbarında bulunulduğu duyuruldu. Bölgede belediye ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Karabük'te yaşanan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerleri ve evlerin giriş katlarına su bastı. Yollarda göçükler meydana gelirken trafikte aksamalar yaşandı. Sular altında kalan Karabük-Safranbolu yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çektiği bildirildi.
'Metrekareye 45 kg yağış düştüğü ve şu ana kadar 110 su baskını ihbarı yapıldığı' bildirilirken ekiplerin yardım çalışmalarının sürdüğü duyuruldu. Yıldırımın isabet ettiği bir apartman, itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı.
Altgeçitte mahsur kaldılar
Zonguldak Caddesi'ndeki alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle mahsur kalan bazı araçlar, AFAD, itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı. Ulaşıma kapatılan yolda biriken suyun tahliyesi için Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
5 katlı apartmana yıldırım düştü
Yoğun yağışla beraber, Karabük'ün Cumhuriyet Mahallesi 79. Cadde'sindeki 5 katlı bir apartmana yıldırım isabet etti.
Yıldırım nedeniyle apartmanın birinci katının mutfak kısmında çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası bina içindeki duman nedeniyle dışarıya çıkamayan üst kattakiler, merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, dumandan etkilenen 4 kişinin Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.