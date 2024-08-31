https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/karabukte-saganak-yagis-sele-donustu-bir-apartmana-yildirim-dustu-1087493414.html

Karabük'te sağanak yağış sele dönüştü: Bir apartmana yıldırım düştü

Karabük'te sağanak yağış sele dönüştü: Bir apartmana yıldırım düştü

Sputnik Türkiye

Karabük’te akşam saatlerin başlayan sağanak yağış nedeniyle 100. Yıl Mahallesi’nde bir çok iş yerlerini su bastığı, park halindeki çok sayıda araç suya... 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T20:15+0300

2024-08-31T20:15+0300

2024-08-31T20:15+0300

türkiye

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afad

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Karabük'te yaşanan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerleri ve evlerin giriş katlarına su bastı. Yollarda göçükler meydana gelirken trafikte aksamalar yaşandı. Sular altında kalan Karabük-Safranbolu yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çektiği bildirildi.'Metrekareye 45 kg yağış düştüğü ve şu ana kadar 110 su baskını ihbarı yapıldığı' bildirilirken ekiplerin yardım çalışmalarının sürdüğü duyuruldu. Yıldırımın isabet ettiği bir apartman, itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı.Altgeçitte mahsur kaldılarZonguldak Caddesi'ndeki alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle mahsur kalan bazı araçlar, AFAD, itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı. Ulaşıma kapatılan yolda biriken suyun tahliyesi için Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma başlattı.5 katlı apartmana yıldırım düştüYoğun yağışla beraber, Karabük'ün Cumhuriyet Mahallesi 79. Cadde'sindeki 5 katlı bir apartmana yıldırım isabet etti. Yıldırım nedeniyle apartmanın birinci katının mutfak kısmında çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası bina içindeki duman nedeniyle dışarıya çıkamayan üst kattakiler, merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, dumandan etkilenen 4 kişinin Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

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