https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/ikinci-dunya-savasindan-kalma-bomba-patlatildi-1087481555.html
İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patlatıldı
İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patlatıldı
Sputnik Türkiye
Çekya'da petrol rafinerisinde bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patlatıldı. Patlamanın etkisiyle petrol rafinerisi tesisinde hasar oluştu. 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T04:42+0300
2024-08-31T04:42+0300
2024-08-31T04:42+0300
dünya
çekya
petrol
petrol rafinerisi
bomba
ikinci dünya savaşı
patlama
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Çekya’da bir petrol rafinerisinin sahasında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu. Bulunan bombanın gerekli incelemeleri gerçekleştirildikten sonra etrafında kum torbalarından bir duvar oluşturulup, uzmanlar tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.Bombanın bulunmasıyla boşaltılan tesiste patlamanın etkisiyle büyük hasar meydana geldi. Rafineri şirketinin yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, “Tüm teknolojilerin durumunu doğruladıktan ve üretime güvenli bir şekilde devam edebileceğimizden gerçekten emin olduktan sonra, üretimin kademeli olarak yeniden başlanmasına devam edeceğiz” sözleri kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/yemende-patlama-yerlesim-bolgesindeki-benzin-istasyonu-patladi-1087478694.html
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çekya, petrol, petrol rafinerisi, bomba, ikinci dünya savaşı, patlama
çekya, petrol, petrol rafinerisi, bomba, ikinci dünya savaşı, patlama
İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patlatıldı
Çekya'da petrol rafinerisinde bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patlatıldı. Patlamanın etkisiyle petrol rafinerisi tesisinde hasar oluştu.
Çekya’da bir petrol rafinerisinin sahasında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu. Bulunan bombanın gerekli incelemeleri gerçekleştirildikten sonra etrafında kum torbalarından bir duvar oluşturulup, uzmanlar tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.
Bombanın bulunmasıyla boşaltılan tesiste patlamanın etkisiyle büyük hasar meydana geldi. Rafineri şirketinin yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, “Tüm teknolojilerin durumunu doğruladıktan ve üretime güvenli bir şekilde devam edebileceğimizden gerçekten emin olduktan sonra, üretimin kademeli olarak yeniden başlanmasına devam edeceğiz” sözleri kaydedildi.