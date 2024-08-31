https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/ikinci-dunya-savasindan-kalma-bomba-patlatildi-1087481555.html

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patlatıldı

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patlatıldı

Sputnik Türkiye

Çekya'da petrol rafinerisinde bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patlatıldı. Patlamanın etkisiyle petrol rafinerisi tesisinde hasar oluştu. 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T04:42+0300

2024-08-31T04:42+0300

2024-08-31T04:42+0300

dünya

çekya

petrol

petrol rafinerisi

bomba

ikinci dünya savaşı

patlama

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Çekya’da bir petrol rafinerisinin sahasında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu. Bulunan bombanın gerekli incelemeleri gerçekleştirildikten sonra etrafında kum torbalarından bir duvar oluşturulup, uzmanlar tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.Bombanın bulunmasıyla boşaltılan tesiste patlamanın etkisiyle büyük hasar meydana geldi. Rafineri şirketinin yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, “Tüm teknolojilerin durumunu doğruladıktan ve üretime güvenli bir şekilde devam edebileceğimizden gerçekten emin olduktan sonra, üretimin kademeli olarak yeniden başlanmasına devam edeceğiz” sözleri kaydedildi.

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çekya, petrol, petrol rafinerisi, bomba, ikinci dünya savaşı, patlama