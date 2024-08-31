https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/galatasaray-deplasmanda-farkli-kazandi-icardinin-saglik-durumuyla-ilgili-aciklama-yapildi-1087497727.html

Galatasaray deplasmanda farklı kazandı: Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

Galatasaray deplasmanda farklı kazandı: Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor’u 5-1 yendi. 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T23:58+0300

2024-08-31T23:58+0300

2024-08-31T23:58+0300

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Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor’u 5-1 yendi.Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Semih Güler, Gravillon, Manev, Abdulsamet Burak (Dk. 46 Fougeu), Maestro, Tayfun Aydoğan (Dk. 68 Salih Kavrazlı), Bünyamin Balat, Ali Yavuz Kol (Dk. 73 Ozan Demirbağ), Alioui (Dk. 68 Tolga Kalender), Aymbetov (Dk. 51 Yusuf Sarı)Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 81 Efe Akman), Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Jelert, Torreira (Dk. 70 Berkan Kutlu), Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz (Dk. 81 Yusuf Demir), Mertens, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 70 Yunus Akgün) , Icardi (Dk. 25 Batshuayı)Goller: Dk. 9 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 18 Semih Güler (Kendi kalesine), Dk. 31 Barış Alper Yılmaz, Dk. 38 Mertens, Dk. 60 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Dk. 79 Gravillon (Penaltıdan) (Adana Demirspor)Sarı kartlar: Dk. 19 Abdulsamet Burak, Dk. 40 Tayfun Aydoğan, Dk. 50 Ali Yavuz Kol (Adana Demirspor)Kırmızı kart: Dk. 90 (Tolga Kalender) (Adana Demirspor)Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamaGalatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda yapılan Adana Demirspor maçında sakatlanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sağ arka adalesindeki zorlanma nedeniyle oyundan çıktığını açıkladı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Adana Demirspor mücadelesinin 25. dakikasında oyundan çıkan Icardi ile ilgili, "Futbolcumuz Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının ilk yarısında bir pozisyonda zorlama sonrası sağ arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkmıştır. Futbolcumuzun durumu yapılacak detaylı tetkikler sonrasında belli olacaktır" denildi.

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