https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/fransiz-siyasetci-von-der-leyen-avrupa-ulkelerini-savasa-zorluyor-1087492192.html
Fransız siyasetçi: Von der Leyen, Avrupa ülkelerini savaşa zorluyor
Fransız siyasetçi: Von der Leyen, Avrupa ülkelerini savaşa zorluyor
Sputnik Türkiye
Fransız siyasetçi Florian Philippot, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i Avrupa ülkelerini savaşa itmek istemekle suçladı. 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T18:19+0300
2024-08-31T18:19+0300
2024-08-31T18:18+0300
ukrayna krizi
ursula von der leyen
avrupa konseyi
florian philippot
globsec
prag
forum
viktor orban
nato
avrupa ordusu
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Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Prag’da düzenlenen GLOBSEC küresel güvenlik forumunda yaptığı açıklamalarla savaş istediğini ve ülkeleri askeri bir çatışmaya doğru ittiğini gösterdiğini söyledi.Philippot, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda Von der Leyen’in ‘devletler arasında barışın bir gereklilik olmadığı’ şeklindeki sözlerini ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın barış anlaşmalarına varmak için yaptığı gezileri eleştirdiğini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:Son zamanlarda Batı’da NATO ile Rusya arasında doğrudan silahlı çatışma ile ilgili fikirler giderek daha fazla dile getiriliyor. Daha önce Moskova birçok kez Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerinin hiçbiri için tehdit oluşturmadığını, ancak kendi çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri göz ardı etmeyeceğini ifade etmişti.Bununla birlikte Rusya son yıllarda batı sınırlarına yakın yerlerde NATO’nun benzeri görülmemiş faaliyetine dikkat çekiyor. İttifak giderek doğuya doğru genişliyor ve bu yöndeki faaliyetlerini ‘Rus saldırganlığının kontrol altına alınması’ şeklinde adlandırırken Moskova, Avrupa’da NATO güçlerinin çoğalması ile ilgili endişelerini defalarca dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise NATO ile eşit şartlarda diyaloğa hazır olduğunu açıklamış ve Batı’nın kıtayı askerileştirme rotasından vazgeçmeye çağırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/borrell-ab-ulkeleri-ukrayna-ordusunun-rusyaya-yonelik-saldirilari-konusunda-bagimsiz-olarak-karar-1087468748.html
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ursula von der leyen, avrupa konseyi, florian philippot, globsec, prag, forum, viktor orban, nato, avrupa ordusu, rusya
Fransız siyasetçi: Von der Leyen, Avrupa ülkelerini savaşa zorluyor
Fransız siyasetçi Florian Philippot, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i Avrupa ülkelerini savaşa itmek istemekle suçladı.
Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Prag’da düzenlenen GLOBSEC küresel güvenlik forumunda yaptığı açıklamalarla savaş istediğini ve ülkeleri askeri bir çatışmaya doğru ittiğini gösterdiğini söyledi.
Philippot, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda Von der Leyen’in ‘devletler arasında barışın bir gereklilik olmadığı’ şeklindeki sözlerini ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın barış anlaşmalarına varmak için yaptığı gezileri eleştirdiğini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:
“Tam bir çılgınlık! Kısacası savaş istiyor, savaşa zorluyor, barışı reddediyor ve çok tehlikeli bir ‘Avrupa ordusunu’ dayatmak istiyor.”
Son zamanlarda Batı’da NATO ile Rusya arasında doğrudan silahlı çatışma ile ilgili fikirler giderek daha fazla dile getiriliyor. Daha önce Moskova birçok kez Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerinin hiçbiri için tehdit oluşturmadığını, ancak kendi çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri göz ardı etmeyeceğini ifade etmişti.
Bununla birlikte Rusya son yıllarda batı sınırlarına yakın yerlerde NATO’nun benzeri görülmemiş faaliyetine dikkat çekiyor. İttifak giderek doğuya doğru genişliyor ve bu yöndeki faaliyetlerini ‘Rus saldırganlığının kontrol altına alınması’ şeklinde adlandırırken Moskova, Avrupa’da NATO güçlerinin çoğalması ile ilgili endişelerini defalarca dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise NATO ile eşit şartlarda diyaloğa hazır olduğunu açıklamış ve Batı’nın kıtayı askerileştirme rotasından vazgeçmeye çağırmıştı.