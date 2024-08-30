https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/borrell-ab-ulkeleri-ukrayna-ordusunun-rusyaya-yonelik-saldirilari-konusunda-bagimsiz-olarak-karar-1087468748.html

Borrell: AB ülkeleri, Ukrayna ordusunun Rusya'ya yönelik saldırıları konusunda bağımsız olarak karar verecek

Borrell: AB ülkeleri, Ukrayna ordusunun Rusya'ya yönelik saldırıları konusunda bağımsız olarak karar verecek

Sputnik Türkiye

AB diplomasi şefi Borrell, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya’ya yönelik saldırılarına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması konusunda... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T18:20+0300

2024-08-30T18:20+0300

2024-08-30T18:38+0300

ukrayna krizi

josep borrell

ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi federica mogherini

avrupa birliği

ukrayna silahlı kuvvetleri

rusya federasyonu

ab dışişleri bakanları toplantısı

duma

andrey kartapolov

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'deki gayri resmi AB dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada AB devletlerinin savunma bakanlıklarının, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya topraklarına yönelik saldırılarına yönelik kısıtlamaların kaldırılması kararını birlik ülkelerinin ulusal hükümetlerine bıraktığını, ortak bir Avrupa kararının olmayacağını söyledi.Borrell, “Benim görüşüm, Ukrayna'ya Rusya topraklarından saldırıların yapıldığı yerlere saldırma imkanının verilmesi gerektiği yönünde. Ancak ülkeler bu konuda farklı görüşlere sahip ve bu yöndeki kararı AB ülkelerinin hükümetlerine bırakma kararı aldılar” dedi.Bu konuda AB’nin ortak bir kararının olmayacağına vurgu yapan Borrell, “Bazı AB ülkeleri nedense kısıtlamaların kaldırılmasının Moskova'yla savaşımız anlamına geleceğini düşünüyor. Katılmıyorum, bu sadece Ukrayna'ya bir yardım. Ancak bazı ülkeler öyle düşünüyor, dolayısıyla ortak bir Avrupa kararı olmayacak” diye konuştu.Daha önce Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Sputnik’e demecinde Rusya’nın Ukrayna ordusunun Rusya Federasyonu topraklarına yönelik saldırılarında Avrupa silahlarının kullanımına ilişkin kısıtlamaların kaldırılmasına sert ve asimetrik bir tepki vereceğini, bunun ‘hemen hissedilecek’ bir yanıt olacağını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/ab-rus-topraklarinin-vurulmasini-gorusuyor-borrellden-savas-aciklamasi-geldi-1087449280.html

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josep borrell, ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi federica mogherini, avrupa birliği, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya federasyonu, ab dışişleri bakanları toplantısı, duma, andrey kartapolov