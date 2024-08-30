https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/borrell-ab-ulkeleri-ukrayna-ordusunun-rusyaya-yonelik-saldirilari-konusunda-bagimsiz-olarak-karar-1087468748.html
Borrell: AB ülkeleri, Ukrayna ordusunun Rusya'ya yönelik saldırıları konusunda bağımsız olarak karar verecek
Borrell: AB ülkeleri, Ukrayna ordusunun Rusya'ya yönelik saldırıları konusunda bağımsız olarak karar verecek
Sputnik Türkiye
AB diplomasi şefi Borrell, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya’ya yönelik saldırılarına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması konusunda... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T18:20+0300
2024-08-30T18:20+0300
2024-08-30T18:38+0300
ukrayna krizi
josep borrell
ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi federica mogherini
avrupa birliği
ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya federasyonu
ab dışişleri bakanları toplantısı
duma
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'deki gayri resmi AB dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada AB devletlerinin savunma bakanlıklarının, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya topraklarına yönelik saldırılarına yönelik kısıtlamaların kaldırılması kararını birlik ülkelerinin ulusal hükümetlerine bıraktığını, ortak bir Avrupa kararının olmayacağını söyledi.Borrell, “Benim görüşüm, Ukrayna'ya Rusya topraklarından saldırıların yapıldığı yerlere saldırma imkanının verilmesi gerektiği yönünde. Ancak ülkeler bu konuda farklı görüşlere sahip ve bu yöndeki kararı AB ülkelerinin hükümetlerine bırakma kararı aldılar” dedi.Bu konuda AB’nin ortak bir kararının olmayacağına vurgu yapan Borrell, “Bazı AB ülkeleri nedense kısıtlamaların kaldırılmasının Moskova'yla savaşımız anlamına geleceğini düşünüyor. Katılmıyorum, bu sadece Ukrayna'ya bir yardım. Ancak bazı ülkeler öyle düşünüyor, dolayısıyla ortak bir Avrupa kararı olmayacak” diye konuştu.Daha önce Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Sputnik’e demecinde Rusya’nın Ukrayna ordusunun Rusya Federasyonu topraklarına yönelik saldırılarında Avrupa silahlarının kullanımına ilişkin kısıtlamaların kaldırılmasına sert ve asimetrik bir tepki vereceğini, bunun ‘hemen hissedilecek’ bir yanıt olacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/ab-rus-topraklarinin-vurulmasini-gorusuyor-borrellden-savas-aciklamasi-geldi-1087449280.html
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josep borrell, ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi federica mogherini, avrupa birliği, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya federasyonu, ab dışişleri bakanları toplantısı, duma, andrey kartapolov
josep borrell, ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi federica mogherini, avrupa birliği, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya federasyonu, ab dışişleri bakanları toplantısı, duma, andrey kartapolov
Borrell: AB ülkeleri, Ukrayna ordusunun Rusya'ya yönelik saldırıları konusunda bağımsız olarak karar verecek
18:20 30.08.2024 (güncellendi: 18:38 30.08.2024)
AB diplomasi şefi Borrell, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya’ya yönelik saldırılarına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması konusunda ‘ortak karar’ almayacağını belirtti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'deki gayri resmi AB dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada AB devletlerinin savunma bakanlıklarının, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya topraklarına yönelik saldırılarına yönelik kısıtlamaların kaldırılması kararını birlik ülkelerinin ulusal hükümetlerine bıraktığını, ortak bir Avrupa kararının olmayacağını söyledi.
Borrell, “Benim görüşüm, Ukrayna'ya Rusya topraklarından saldırıların yapıldığı yerlere saldırma imkanının verilmesi gerektiği yönünde. Ancak ülkeler bu konuda farklı görüşlere sahip ve bu yöndeki kararı AB ülkelerinin hükümetlerine bırakma kararı aldılar” dedi.
Bu konuda AB’nin ortak bir kararının olmayacağına vurgu yapan Borrell, “Bazı AB ülkeleri nedense kısıtlamaların kaldırılmasının Moskova'yla savaşımız anlamına geleceğini düşünüyor. Katılmıyorum, bu sadece Ukrayna'ya bir yardım. Ancak bazı ülkeler öyle düşünüyor, dolayısıyla ortak bir Avrupa kararı olmayacak” diye konuştu.
Daha önce Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Sputnik’e demecinde Rusya’nın Ukrayna ordusunun Rusya Federasyonu topraklarına yönelik saldırılarında Avrupa silahlarının kullanımına ilişkin kısıtlamaların kaldırılmasına sert ve asimetrik bir tepki vereceğini, bunun ‘hemen hissedilecek’ bir yanıt olacağını ifade etmişti.