https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/fenerbahce-acikladi-miha-zajc-toulousea-kiralandi-1087478805.html

Fenerbahçe açıkladı: Miha Zajc, Toulouse'a kiralandı

Fenerbahçe açıkladı: Miha Zajc, Toulouse'a kiralandı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Miha Zajc'ın Fransız ekibi Toulouse'a 1 yıllık anlaşmayla kiralandığını açıkladı. 31.08.2024, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

miha zajc

toulouse

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Fenerbahçe, Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın Fransız ekibi Toulouse'a kiralandığını açıkladı. Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, 'Futbolcumuz Miha Zajc’ın kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır' ifadeleri yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/ilk-yari-sonucu-fenerbahce-1-0-alanyaspor-1087474946.html

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