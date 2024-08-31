https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/fenerbahce-acikladi-miha-zajc-toulousea-kiralandi-1087478805.html
Fenerbahçe açıkladı: Miha Zajc, Toulouse'a kiralandı
Fenerbahçe açıkladı: Miha Zajc, Toulouse'a kiralandı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Miha Zajc'ın Fransız ekibi Toulouse'a 1 yıllık anlaşmayla kiralandığını açıkladı. 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T02:15+0300
2024-08-31T02:15+0300
2024-08-31T02:18+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
miha zajc
toulouse
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Fenerbahçe, Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın Fransız ekibi Toulouse'a kiralandığını açıkladı. Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, 'Futbolcumuz Miha Zajc’ın kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır' ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/ilk-yari-sonucu-fenerbahce-1-0-alanyaspor-1087474946.html
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Fenerbahçe açıkladı: Miha Zajc, Toulouse'a kiralandı
02:15 31.08.2024 (güncellendi: 02:18 31.08.2024)
Fenerbahçe, Miha Zajc'ın Fransız ekibi Toulouse'a 1 yıllık anlaşmayla kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın Fransız ekibi Toulouse'a kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, 'Futbolcumuz Miha Zajc’ın kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır' ifadeleri yer aldı.