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Fenerbahçe, Alanya karşısında 3 golle galibiyet aldı

Fenerbahçe, Alanya karşısında 3 golle galibiyet aldı

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşılaşması sona erdi. Fenerbahçe, 3-0'lık skorla karşılaşmanın galibi oldu. 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T22:11+0300

2024-08-30T22:11+0300

2024-08-30T23:19+0300

spor

fenerbahçe

alanyaspor

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Süper Lig'in 4. haftasında Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe ile Alanyaspor ile karşılaştı. Oynanan müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetirken, karşılaşmanın VAR hakemi olarak Alper Çetin görev yaptı.Fenerbahçe dakika 43'te Tadic'in golü ile Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.İkinci yarının başlamasının ardından Tadic, 65. dakikada 2. golünü attı. Bu golden 2 dakikada sonra Dzeko, Fenerbahçe'nin 3. golünü kaydetti. Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki karşılaşmada Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.Fenerbahçe bu sonuçla puanını 10'a yükseltirken, Alanyaspor ise 2 puanda kaldı.Takımların ilk 11'lerinde kimler var?Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, DzekoCorendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Cordova, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Serdar Dursun

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