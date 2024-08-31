Eski Başbakan İvanişvili: Gürcistan'ı 'sözde liberal değerlerden' koruyacağız

Suçlu siyasi aktörleri adalete teslim etmek ve siyasi sistemi iyileştirmek, ülkemizi ve toplumumuzu sözde liberal değerlerden korumak ve Gürcistan'ın birleşmesine hazırlanmak gibi işleri yapabilmemiz için Gürcü Rüyası'nın anayasal çoğunluğa ihtiyacı var Tüm bunlar ancak anayasal çoğunluğu elde edersek mümkün olabilir.