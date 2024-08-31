https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/eski-basbakan-ivanisvili-gurcistani-sozde-liberal-degerlerden-koruyacagiz-1087497146.html
Eski Başbakan İvanişvili: Gürcistan'ı 'sözde liberal değerlerden' koruyacağız
Eski Başbakan İvanişvili: Gürcistan'ı 'sözde liberal değerlerden' koruyacağız
Sputnik Türkiye
İktidardaki Gürcü Rüyası partisinin kurucusu İvanişvili yaptığı açıklamada, Gürcistan'ı 'sözde liberal değerlerden' koruyacağına dair söz verdiğini dile... 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T23:35+0300
2024-08-31T23:35+0300
2024-08-31T23:35+0300
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İktidardaki Gürcü Rüyası partisinin kurucusu ve onursal başkanı Bidzina İvanişvili, seçim sonuçlarının ardından parlamentoda anayasal çoğunluğu elde etmeleri halinde Gürcistan'ı 'sözde liberal değerlerden koruyacakları' ve 'ülkenin birleşmesi' için hazırlık yapacakları sözünü verdi.İvanişvili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Gürcistan'da parlamento seçimleri 26 Ekim'de yapılacak.
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gürcistan, bidzina ivanişvili, liberal, liberalizm, seçim, tiflis, çoğunluk
gürcistan, bidzina ivanişvili, liberal, liberalizm, seçim, tiflis, çoğunluk
Eski Başbakan İvanişvili: Gürcistan'ı 'sözde liberal değerlerden' koruyacağız
İktidardaki Gürcü Rüyası partisinin kurucusu İvanişvili yaptığı açıklamada, Gürcistan'ı 'sözde liberal değerlerden' koruyacağına dair söz verdiğini dile getirdi.
İktidardaki Gürcü Rüyası partisinin kurucusu ve onursal başkanı Bidzina İvanişvili, seçim sonuçlarının ardından parlamentoda anayasal çoğunluğu elde etmeleri halinde Gürcistan'ı 'sözde liberal değerlerden koruyacakları' ve 'ülkenin birleşmesi' için hazırlık yapacakları sözünü verdi.
İvanişvili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Suçlu siyasi aktörleri adalete teslim etmek ve siyasi sistemi iyileştirmek, ülkemizi ve toplumumuzu sözde liberal değerlerden korumak ve Gürcistan'ın birleşmesine hazırlanmak gibi işleri yapabilmemiz için Gürcü Rüyası'nın anayasal çoğunluğa ihtiyacı var Tüm bunlar ancak anayasal çoğunluğu elde edersek mümkün olabilir.
Gürcistan'da parlamento seçimleri 26 Ekim'de yapılacak.