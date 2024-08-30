https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/tiflis-belediye-baskani-hepsinin-tek-efendisi-var-diyerek-konustu-yabanci-hukumetler-muhalefeti-1087473720.html
Tiflis Belediye Başkanı, 'hepsinin tek efendisi var' diyerek konuştu: 'Yabancı hükümetler muhalefeti finanse ediyor'
Tiflis Belediye Başkanı, 'hepsinin tek efendisi var' diyerek konuştu: 'Yabancı hükümetler muhalefeti finanse ediyor'
Sputnik Türkiye
Tiflis Belediye Başkanı Kaladze yaptığı açıklamada, yabancı hükümetlerin sivil toplum kuruşları aracılığıyla Gürcistan'daki muhalefeti açıkca finanse ettiğinin... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T21:39+0300
2024-08-30T21:39+0300
2024-08-30T21:39+0300
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İktidardaki Gürcü Rüyası - Demokratik Gürcistan Partisi Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kaha Kaladze, Gürcistan'daki muhalefetin sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yabancı hükümetler tarafından açıkça finanse edildiğini ve bunun başka bir ülkenin iç siyasi meselelerine 'kaba' bir müdahale olduğunu söyledi.Tiflis Belediye Başkanı Kaladze açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Kaladze açıklamasında, bu durumu başka bir ülkenin iç siyasi meselelerine doğrudan bir müdahale olduğunu belirterek daima uygun bir yanıt verileceğini dile getirdi.'Hepsinin tek efendisi var'Kaladze, tüm bu partilerin dışarıdan kontrol edildiğini ve asıl görevlerinin Gürcistan'ı belirli yabancı ülkelerin çıkarlarını gerçekleştirmek için kullanmak olduğunu belirttiği konuşmasında ayrıca, “Modern dünya, gerçekte neler olup bittiğini, muhalefet partileriyle doğrudan işbirliği yaparak seçim kampanyasına katılan bu belirli ülkelerin ve STK'ların kimler olduğu hakkında tam bilgiye sahip olmalıdır” cümlesini kaydetti.Kaladze konuşmasını, “Bölünmüş olabilirler ve halkın karşısına farklı fraksiyonlar halinde çıkabilirler, ancak herkes kimin ne olduğunu, kimin nasıl bir geçmişe sahip olduğunu, ne yaptığını biliyor. Hepsinin tek bir efendisi var" cümleleriyle sonlandırdı.
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gürcistan, tiflis, gürcü rüyası, kakha kaladze, stk, yabancı, hükümet, muhalefet, finans
gürcistan, tiflis, gürcü rüyası, kakha kaladze, stk, yabancı, hükümet, muhalefet, finans
Tiflis Belediye Başkanı, 'hepsinin tek efendisi var' diyerek konuştu: 'Yabancı hükümetler muhalefeti finanse ediyor'
Tiflis Belediye Başkanı Kaladze yaptığı açıklamada, yabancı hükümetlerin sivil toplum kuruşları aracılığıyla Gürcistan'daki muhalefeti açıkca finanse ettiğinin altını çizerek muhalefetin dışarıdan kontrol edildiğini ve esas görevlerinin Gürcistan'ı belirli yabancı ülkelerin çıkarlarını gerçekleştirmek için kullanmak olduğunu vurguladı.
İktidardaki Gürcü Rüyası - Demokratik Gürcistan Partisi Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kaha Kaladze, Gürcistan'daki muhalefetin sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yabancı hükümetler tarafından açıkça finanse edildiğini ve bunun başka bir ülkenin iç siyasi meselelerine 'kaba' bir müdahale olduğunu söyledi.
Tiflis Belediye Başkanı Kaladze açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
STK'lar ile belirli siyasi partiler arasında bir çizgi olmadığını açıkça söyleyebiliriz. Tüm kırmızı çizgiler aşıldı. Muhalefetin halihazırda yabancı hükümetler tarafından açıkça finanse ediliyor olması talihsiz bir durumdur. Bu da STK'lar aracılığıyla yapılıyor.
Kaladze açıklamasında, bu durumu başka bir ülkenin iç siyasi meselelerine doğrudan bir müdahale olduğunu belirterek daima uygun bir yanıt verileceğini dile getirdi.
'Hepsinin tek efendisi var'
Kaladze, tüm bu partilerin dışarıdan kontrol edildiğini ve asıl görevlerinin Gürcistan'ı belirli yabancı ülkelerin çıkarlarını gerçekleştirmek için kullanmak olduğunu belirttiği konuşmasında ayrıca, “Modern dünya, gerçekte neler olup bittiğini, muhalefet partileriyle doğrudan işbirliği yaparak seçim kampanyasına katılan bu belirli ülkelerin ve STK'ların kimler olduğu hakkında tam bilgiye sahip olmalıdır” cümlesini kaydetti.
Kaladze konuşmasını, “Bölünmüş olabilirler ve halkın karşısına farklı fraksiyonlar halinde çıkabilirler, ancak herkes kimin ne olduğunu, kimin nasıl bir geçmişe sahip olduğunu, ne yaptığını biliyor. Hepsinin tek bir efendisi var" cümleleriyle sonlandırdı.