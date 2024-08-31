https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/esir-yakinlarindan-netanyahuya-koridor-karsiliginda-esirlerin-hayatindan-vazgectigini-acikla-1087477954.html
Esir yakınlarından Netanyahu'ya: 'Koridor karşılığında esirlerin hayatından vazgeçtiğini açıkla'
Esir yakınlarından Netanyahu'ya: 'Koridor karşılığında esirlerin hayatından vazgeçtiğini açıkla'
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İsrail’de Esir ve Kayıp Aileler Forumu üyeleri dün kabine toplantısından sızan Philadelphia koridorundan çıkmama isddiaları üzerine, esir aileleri... 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T00:48+0300
2024-08-31T00:48+0300
2024-08-31T00:48+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
israil-filistin sorunu
filistin
esir
esir takası
koridor
insani koridor
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İsrail ile Hamas arasında süren Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası müzakereleri, Philadelphia Koridoru nedeniyle çıkmaza girdi. Hamas’ın Gazze Şeridi ile Mısır sınırında yer alan 14 kilometre uzunluğundaki Philadelphia Koridoru'nun boşaltılması talebine İsrail karşı geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun başkanlık ettiği kabine toplantısından sızan 'askerlerin Philadelphia Koridoru’nda kalması yönünde karar alındığı' iddiası esir yakınları tarafından tepkilere sebep oldu. İsrail'de Esir ve Kayıp Aileler Forumu üyeleri iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.Esir ve Kayıp Aileler Forumu üyeleri dün kabine toplantısından sızan iddialara yanıt olarak yaptıkları açıklamada, "Başbakandan, bir koridor karşılığında esirlerin hayatından vazgeçmeye karar verdiğini açıklayacağı bir basın toplantısı talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/dso-gazzedeki-640-bin-cocuk-2-turda-asilanacak-1087458627.html
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Esir yakınlarından Netanyahu'ya: 'Koridor karşılığında esirlerin hayatından vazgeçtiğini açıkla'
İsrail’de Esir ve Kayıp Aileler Forumu üyeleri dün kabine toplantısından sızan Philadelphia koridorundan çıkmama isddiaları üzerine, esir aileleri, Netanyahu'dan esirlerin hayatından vazgeçtiğini açıklamasını istedi.
İsrail ile Hamas arasında süren Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası müzakereleri, Philadelphia Koridoru nedeniyle çıkmaza girdi. Hamas’ın Gazze Şeridi ile Mısır sınırında yer alan 14 kilometre uzunluğundaki Philadelphia Koridoru'nun boşaltılması talebine İsrail karşı geldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun başkanlık ettiği kabine toplantısından sızan 'askerlerin Philadelphia Koridoru’nda kalması yönünde karar alındığı' iddiası esir yakınları tarafından tepkilere sebep oldu. İsrail'de Esir ve Kayıp Aileler Forumu üyeleri iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.
Esir ve Kayıp Aileler Forumu üyeleri dün kabine toplantısından sızan iddialara yanıt olarak yaptıkları açıklamada, "Başbakandan, bir koridor karşılığında esirlerin hayatından vazgeçmeye karar verdiğini açıklayacağı bir basın toplantısı talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.