https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/en-az-12-bin-yillik-olan-karahantepede-tarihi-tamamen-degistirecek-kesif-kosan-yaban-esegi-figuru-1087484429.html

En az 12 bin yıllık olduğu düşünülen Karahantepe'de tarihi tamamen değiştirecek keşif: Koşan yaban eşeği figürü bulundu

En az 12 bin yıllık olduğu düşünülen Karahantepe'de tarihi tamamen değiştirecek keşif: Koşan yaban eşeği figürü bulundu

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe'de yapılan kazılarda bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen bir yaban eşeği figürüne... 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T12:09+0300

2024-08-31T12:09+0300

2024-08-31T12:11+0300

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Göbeklitepe'nin dünyada uyandırdığı hayranlık sürerken, Şanlıurfa'nın 60 kilometre doğusunda yer alan ve 12 bin yıllık geçmişe sahip Karahantepe'nin etkisinin çok daha büyük olacağı düşünülüyor.Dünya tarihi baştan şekilleniyor'Tarihin sıfır noktası' olarak da bilinen kazı alanından bilgiler paylaşan Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karahantepe'nin Neolitik Çağ'ın en önemli yerleşim yerlerinden biri olarak tarihin derinliklerine ışık tuttuğunu vurguladı. Taş Tepeler projesinin dünya tarihine önemli katkılar sunduğunu belirten Ersoy, "Şanlıurfa'mızda ilk kez gerçekleştirilecek olan Dünya Neolitik Kongresi öncesinde ulaşılan bu eser, dönemin sanat anlayışını yansıtan nadir örneklerden biridir" ifadelerini kullandı.Kazı ekiplerine teşekkürKoşan yaban eşeği figürünün bulunmasının büyük bir keşif olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, bu eseri gün ışığına kavuşturan Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti.Karahantepe’deki kazılar, Taş Tepeler projesi kapsamında Neolitik döneme dair yeni bilgileri ortaya çıkarmaya devam ediyor.

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karahantepe, eşek, eşek, hayvan, tarih, tarih