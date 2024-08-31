CHP ve İYİ Parti arasında 'İzmir Fuarı' krizi çıkmasının ardından konuşan Dervişoğlu: 'Kimsenin haddine değildir'

“Belediye kendi işinden daha çok başka işler yaptığına şahitlik ediyoruz. Bunlardan biri de İzmir Fuarı’ndan önce yaşanan krizdir. Bu fuarın programında bize yaklaşık 3 ay önce gönderildi. 31 Ağustos tarihinde açılış töreninin olacağı ifade edildi. Dün aldığımız bir bildirimle fuar açılışını 30 Ağustos tarihinde gerçekleşeceği ifade edildi. Siyasi konuşmaların da 30 Ağustos’ta yapılması hususuna vurgu yaptılar. Böyle bir ciddiyetsizlik olamaz. Tarihi 3 ay önce belirlenmiş organizasyonun takviminin kişilere göre değiştirilmesi kabul edilemez. Ben bütün programını İzmir Fuarı’nın açılışı 31 Ağustos’ta olacak diye ayarladım ama Özgür Özel Bey’in özel programı nedeniyle bu açılış 30 Ağustos’a çekildi. Özgür Bey belediye başkanı ve CHP’li arkadaşlarıyla beraber fuarın açılışını yaptığı sırada vali, 30 Ağustos resepsiyonunda bulunuyordu. İzmir Fuarı’nı bir belediye panayırına çevirmek kimsenin haddine değildir. Fotoğraflara bakın, sanki bir siyasi partinin organizasyonuna çevrilmiş. Fuara ve fuarın anlam ve önemine sekte düşürmemek için çok fazla laf sarf etmek de istemiyorum. Herkes söylediklerimden bir anlam çıkarmalıdır diye de düşünüyorum”