https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/chp-ve-iyi-parti-arasinda-izmir-fuari-krizi-cikmasinin-ardindan-konusan-dervisoglu-kimsenin-haddine-1087488650.html
CHP ve İYİ Parti arasında 'İzmir Fuarı' krizi çıkmasının ardından konuşan Dervişoğlu: 'Kimsenin haddine değildir'
CHP ve İYİ Parti arasında 'İzmir Fuarı' krizi çıkmasının ardından konuşan Dervişoğlu: 'Kimsenin haddine değildir'
Sputnik Türkiye
31 Ağustos’ta resmi açılışının gerçekleştirileceği duyurulan İzmir Enternasyonal Fuarı’nı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatı ile 30... 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T16:03+0300
2024-08-31T16:03+0300
2024-08-31T16:08+0300
politika
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açılış
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93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış programında, CHP ve İYİ Parti arasında 'program değişikliği' krizi yaşandı.İddialara göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in programındaki değişiklik nedeniyle fuar açılışı öne çekildi. Bu durum, İYİ Parti'nin tepkisine yol açtı.Açılışta konuşma yapması beklenen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun konuşmasının iptal edildiği ortaya çıktı.CHP tarafından Dervişoğlu'nun özel kalem müdürüne bir mail gönderilerek, açılış programının 30 Ağustos’a alındığı bildirildiği iddia edilirken, 31 Ağustos'ta da bir resepsiyon verileceği iletildi.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği programda, Dervişoğlu için, “30 Ağustos tarihine konulan bir programda konuşma yapabilir” denildiği söylendi.Dervişoğlu'ndan sert tepkiÖne çekilen açılış sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Mersin programındaydı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı’na gerçekleştirdiği ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak gündeme dair konuştu. Dervişoğlu konuşmasında, 93. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın tarihinin değiştirilmesini eleştirerek, “İzmir Fuarı’nı bir belediye panayırına çevirmek kimsenin haddine değildir” ifadelerini kullandı ve şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/meteoroloji-ve-akomdan-son-dakika-uyarisi-17-il-icin-alarm-verildi-istanbulda-1-hafta-boyunca-1087485528.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, özgür özel, izmir, izmir enternasyonel fuarı, türkiye’de kovid-19 salgını, izmir enternasyonal fuarı (ief), açılış, açılış töreni, toplu açılış, müsavat dervişoğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, özgür özel, izmir, izmir enternasyonel fuarı, türkiye’de kovid-19 salgını, izmir enternasyonal fuarı (ief), açılış, açılış töreni, toplu açılış, müsavat dervişoğlu
CHP ve İYİ Parti arasında 'İzmir Fuarı' krizi çıkmasının ardından konuşan Dervişoğlu: 'Kimsenin haddine değildir'
16:03 31.08.2024 (güncellendi: 16:08 31.08.2024)
31 Ağustos’ta resmi açılışının gerçekleştirileceği duyurulan İzmir Enternasyonal Fuarı’nı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatı ile 30 Ağustos’ta gerçekleştirilmesine karar verilmesi sonrası protokol krizi yaşandığı iddia edilmişti. Dervişoğlu, "İzmir Fuarı’nı bir belediye panayırına çevirmek kimsenin haddine değildir” dedi.
93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış programında, CHP ve İYİ Parti arasında 'program değişikliği' krizi yaşandı.
İddialara göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in programındaki değişiklik nedeniyle fuar açılışı öne çekildi. Bu durum, İYİ Parti'nin tepkisine yol açtı.
Açılışta konuşma yapması beklenen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun konuşmasının iptal edildiği ortaya çıktı.
CHP tarafından Dervişoğlu'nun özel kalem müdürüne bir mail gönderilerek, açılış programının 30 Ağustos’a alındığı bildirildiği iddia edilirken, 31 Ağustos'ta da bir resepsiyon verileceği iletildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği programda, Dervişoğlu için, “30 Ağustos tarihine konulan bir programda konuşma yapabilir” denildiği söylendi.
Dervişoğlu'ndan sert tepki
Öne çekilen açılış sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Mersin programındaydı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı’na gerçekleştirdiği ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak gündeme dair konuştu. Dervişoğlu konuşmasında, 93. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın tarihinin değiştirilmesini eleştirerek, “İzmir Fuarı’nı bir belediye panayırına çevirmek kimsenin haddine değildir” ifadelerini kullandı ve şunları söyledi:
“Belediye kendi işinden daha çok başka işler yaptığına şahitlik ediyoruz. Bunlardan biri de İzmir Fuarı’ndan önce yaşanan krizdir. Bu fuarın programında bize yaklaşık 3 ay önce gönderildi. 31 Ağustos tarihinde açılış töreninin olacağı ifade edildi. Dün aldığımız bir bildirimle fuar açılışını 30 Ağustos tarihinde gerçekleşeceği ifade edildi. Siyasi konuşmaların da 30 Ağustos’ta yapılması hususuna vurgu yaptılar. Böyle bir ciddiyetsizlik olamaz. Tarihi 3 ay önce belirlenmiş organizasyonun takviminin kişilere göre değiştirilmesi kabul edilemez. Ben bütün programını İzmir Fuarı’nın açılışı 31 Ağustos’ta olacak diye ayarladım ama Özgür Özel Bey’in özel programı nedeniyle bu açılış 30 Ağustos’a çekildi. Özgür Bey belediye başkanı ve CHP’li arkadaşlarıyla beraber fuarın açılışını yaptığı sırada vali, 30 Ağustos resepsiyonunda bulunuyordu. İzmir Fuarı’nı bir belediye panayırına çevirmek kimsenin haddine değildir. Fotoğraflara bakın, sanki bir siyasi partinin organizasyonuna çevrilmiş. Fuara ve fuarın anlam ve önemine sekte düşürmemek için çok fazla laf sarf etmek de istemiyorum. Herkes söylediklerimden bir anlam çıkarmalıdır diye de düşünüyorum”