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Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başladı, İstanbul yönü trafiğe kapatıldı: Kaç gün sürecek?
Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başladı, İstanbul yönü trafiğe kapatıldı: Kaç gün sürecek?
Sputnik Türkiye
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişinin, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapatıldı. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
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Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başlatıldı.İstanbul yönü 50 gün trafiğe kapalı kalacak.Bolu Tüneli kapalı mı?KGM'den konuya ilişkin dün açıklama yapıldı.
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karayolları yol durumunu nasıl öğrenebilirim?, bolu dağı hangi il?, bolu dağı tüneli yolu ne kadar kısaltır?, istanbul bolu arası yol-trafik durumu,istanbul ankara arası yol-trafik durumu,istanbul-ankara yolu son durum,bolu yol durumu canlı,antalya-konya yolu açık mı son dakika,yol durumu sorgulama,düzce yol kapandı,karayolları yol durumu sorgulama,ankara istanbul yolu açık mı?

Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başladı, İstanbul yönü trafiğe kapatıldı: Kaç gün sürecek?

09:09 31.07.2024 (güncellendi: 09:42 31.07.2024)
© AA / Zafer GöderBolu Dağı Tüneli'nde çalışma başladı
Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AA / Zafer Göder
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişinin, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapatıldı.
Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başlatıldı.
İstanbul yönü 50 gün trafiğe kapalı kalacak.

Bolu Tüneli kapalı mı?

KGM'den konuya ilişkin dün açıklama yapıldı.
"İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının, çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılacağına işaret edilen açıklamada, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacağı aktarıldı. Açıklamada, çalışmalar nedeniyle güzergahın, İstanbul yönünde yarın saat 08.00'den 19 Eylül saat 17.00'ye kadar 50 gün süreyle kapatılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Bu süre boyunca söz konusu kesimde İstanbul istikametindeki trafik D-100 devlet yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun Ankara istikameti trafiğe hizmet vermeye devam edecektir."
Bolu Dağı Tüneli-İstanbul istikameti 50 gün trafiğe kapatılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
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Bolu Dağı Tüneli-İstanbul istikameti 50 gün trafiğe kapatılacak
22 Temmuz, 17:07
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