https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/bolu-dagi-tunelinde-calisma-basladi-istanbul-yonu-trafige-kapatildi-kac-gun-surecek-1086362164.html

Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başladı, İstanbul yönü trafiğe kapatıldı: Kaç gün sürecek?

Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başladı, İstanbul yönü trafiğe kapatıldı: Kaç gün sürecek?

Sputnik Türkiye

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişinin, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapatıldı. 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T09:09+0300

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türkiye

bolu

bolu dağı

bolu belediyesi

istanbul

ankara

tünel

tünel

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Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başlatıldı.İstanbul yönü 50 gün trafiğe kapalı kalacak.Bolu Tüneli kapalı mı?KGM'den konuya ilişkin dün açıklama yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/bolu-dagi-tuneli-istanbul-istikameti-50-gun-trafige-kapatilacak-1086113743.html

türkiye

bolu

bolu dağı

bolu belediyesi

istanbul

ankara

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