https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/bolu-dagi-tunelinde-calisma-basladi-istanbul-yonu-trafige-kapatildi-kac-gun-surecek-1086362164.html
Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başladı, İstanbul yönü trafiğe kapatıldı: Kaç gün sürecek?
Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başladı, İstanbul yönü trafiğe kapatıldı: Kaç gün sürecek?
Sputnik Türkiye
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişinin, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapatıldı. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T09:09+0300
2024-07-31T09:09+0300
2024-07-31T09:42+0300
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bolu belediyesi
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Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başlatıldı.İstanbul yönü 50 gün trafiğe kapalı kalacak.Bolu Tüneli kapalı mı?KGM'den konuya ilişkin dün açıklama yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/bolu-dagi-tuneli-istanbul-istikameti-50-gun-trafige-kapatilacak-1086113743.html
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bolu
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Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başladı, İstanbul yönü trafiğe kapatıldı: Kaç gün sürecek?
09:09 31.07.2024 (güncellendi: 09:42 31.07.2024)
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişinin, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapatıldı.
Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başlatıldı.
İstanbul yönü 50 gün trafiğe kapalı kalacak.
KGM'den konuya ilişkin dün açıklama yapıldı.
"İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının, çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılacağına işaret edilen açıklamada, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacağı aktarıldı. Açıklamada, çalışmalar nedeniyle güzergahın, İstanbul yönünde yarın saat 08.00'den 19 Eylül saat 17.00'ye kadar 50 gün süreyle kapatılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Bu süre boyunca söz konusu kesimde İstanbul istikametindeki trafik D-100 devlet yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun Ankara istikameti trafiğe hizmet vermeye devam edecektir."