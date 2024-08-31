https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/acil-servise-silahli-saldiri-1-polis-ve-1-jandarmanin-da-aralarinda-bulundugu-5-kisi-yaralandi-1087483594.html

Acil servise silahlı saldırı: 1 polis ve 1 jandarmanın da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı

Acil servise silahlı saldırı: 1 polis ve 1 jandarmanın da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Bahçelievler Devlet Hastanesi acil bölümü önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 hastane jandarması, 1 hastane... 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T11:13+0300

2024-08-31T11:13+0300

2024-08-31T11:39+0300

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acil servis

acil servis

112 acil servis

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Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin acil servis bölümünde meydana gelen olayda iddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple, kimliği belirsiz kişiler otomobille hastanenin acil girişi önüne gelerek ateş açtı. Saldırıda 1 hastane polisi, 1 hastane jandarması, 1 güvenlik görevlisi ve 2 hasta yakını yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hızla hastane içine alınarak tedavi altına alındı.Olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve olay yeri inceleme ekibi gönderildiSaldırı sırasında hastane önünde büyük korku yaşandı. Kurşunlar, hastane camlarına, acil girişinde bekleyen ambulansa ve park halindeki bir araca isabet etti. Olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edilerek geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, saldırının hedefinin kim olduğuna dair soruşturmasını sürdürüyor.Valilik: Yaralıların hayati tehlikesi yokİstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde bekleyenlere yönelik silahlı saldırıda yaralanan 5 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, "Saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken, saldırıda kullanılan araç Yenibosna'da terk edilmiş halde bulunmuştur. Şahısların yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturma devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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