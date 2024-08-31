https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/abdde-otobus-kazasi-2si-cocuk-7-kisi-oldu-37-kisi-yaralandi-1087497271.html
ABD'de otobüs kazası: 2'si çocuk 7 kişi öldü, 37 kişi yaralandı
ABD'de otobüs kazası: 2'si çocuk 7 kişi öldü, 37 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
ABD’nin Mississippi eyaletinde seyir halindeki 47 kişilik yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T23:44+0300
2024-08-31T23:44+0300
2024-08-31T23:44+0300
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Mississippi Otoyol Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, kaza yapan yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrildiği ifade edildi..Yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu aralarında 6 yaşında bir çocuk ve 16 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 7 kişi öldü, 37 kişi de yaralandı.Teşkilattan yapılan açıklamada kazaya başka bir aracın karışmadığı belirtildi. Henüz kazaya neyin sebep olduğunun belli olmadığı belirtilirken Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) otobüsün eyaletler arası yolda ilerlerken 'lastik arızası' yaşadığını söyledi.Mississippi Otoyol Devriyesi'ne göre altı yolcunun olay yerinde, bir yolcunun da yakınlardaki bir hastanede öldüğü açıklandı. Warren County Adli Tabipliği'ne göre yedi kurbanın tamamı Guatemalalıydı ve aralarında 6 yaşında bir erkek ve 16 yaşında bir kız kardeş olmak üzere iki kardeş de bulunuyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/gemi-geri-donusum-tesisinde-gazdan-etkilendigi-dusunulen-4-isciden-1i-oldu-1087494883.html
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abd, otobüs, otobüs kazası, ölü, yaralı, lastik, guatemala
abd, otobüs, otobüs kazası, ölü, yaralı, lastik, guatemala
ABD'de otobüs kazası: 2'si çocuk 7 kişi öldü, 37 kişi yaralandı
ABD’nin Mississippi eyaletinde seyir halindeki 47 kişilik yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.
Mississippi Otoyol Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, kaza yapan yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrildiği ifade edildi..
Yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu aralarında 6 yaşında bir çocuk ve 16 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 7 kişi öldü, 37 kişi de yaralandı.
Teşkilattan yapılan açıklamada kazaya başka bir aracın karışmadığı belirtildi. Henüz kazaya neyin sebep olduğunun belli olmadığı belirtilirken Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) otobüsün eyaletler arası yolda ilerlerken 'lastik arızası' yaşadığını söyledi.
Mississippi Otoyol Devriyesi'ne göre altı yolcunun olay yerinde, bir yolcunun da yakınlardaki bir hastanede öldüğü açıklandı. Warren County Adli Tabipliği'ne göre yedi kurbanın tamamı Guatemalalıydı ve aralarında 6 yaşında bir erkek ve 16 yaşında bir kız kardeş olmak üzere iki kardeş de bulunuyordu.