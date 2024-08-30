https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/zahanin-yeni-takimi-belli-oldu-maasini-galatasaray-odeyecek-1087468617.html
Zaha'nın yeni takımı belli oldu: Maaşını Galatasaray ödeyecek
Zaha'nın yeni takımı belli oldu: Maaşını Galatasaray ödeyecek
Sputnik Türkiye
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ile anlaşmadığı iddia edilen Wilfried Zaha'nın kiralanması konusunda Fransa ekibi Lyon ile anlaşma sağlandı. Sarı... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T18:19+0300
2024-08-30T18:19+0300
2024-08-30T18:19+0300
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Galatasaray Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha'yı Fransa takımı Lyon'a 1 yıllığına kiraladı. Oyuncunun maaşının büyük bölümü Galatasaray tarafından ödeneceği açıklandı.Maaşını Galatasaray karşılayacakL'Equipe'in haberine göre; 3 milyon euro bedelle Lyon takımına kiralanan Zaha'nın maaşının büyük bölümü Galatasaray tarafından karşılanacak. 31 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesinin detaylarını paylaşan Lyon satın alma opsiyonunun kullanılmadığını açıkladı.Sosyal medyada Zaha tepkisiSosyal medyada sarı kırmızılı takım taraftarları Zaha'nın maaşının ödenmesini doğru bulmadı. Teknik Direktör Okan Buruk tarafından oyuncunun takıma kazandırılamadığı söylendi. Sarı kırmızılı ekibin transfer ile kadroyu güncelleme niyetinde olduğu açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/galatasaraydan-zaha-kerem-akturkoglu-ve-kohn-icin-transfer-aciklamasi-1086826060.html
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galatasaray, wilfried zaha, zaha, okan buruk, fransa, fransa ligi, lyon, olympique lyon, süper lig, kiralık
Zaha'nın yeni takımı belli oldu: Maaşını Galatasaray ödeyecek
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ile anlaşmadığı iddia edilen Wilfried Zaha'nın kiralanması konusunda Fransa ekibi Lyon ile anlaşma sağlandı. Sarı kırmızılı takım Zaha'yı 1 yıllığına kiraladı. Sözleşme detaylarını paylaşan Lyon, 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.
Galatasaray Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha'yı Fransa takımı Lyon'a 1 yıllığına kiraladı. Oyuncunun maaşının büyük bölümü Galatasaray tarafından ödeneceği açıklandı.
Maaşını Galatasaray karşılayacak
L'Equipe'in haberine göre; 3 milyon euro bedelle Lyon takımına kiralanan Zaha'nın maaşının büyük bölümü Galatasaray tarafından karşılanacak. 31 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesinin detaylarını paylaşan Lyon satın alma opsiyonunun kullanılmadığını açıkladı.
Sosyal medyada Zaha tepkisi
Sosyal medyada sarı kırmızılı takım taraftarları Zaha'nın maaşının ödenmesini doğru bulmadı. Teknik Direktör Okan Buruk tarafından oyuncunun takıma kazandırılamadığı söylendi. Sarı kırmızılı ekibin transfer ile kadroyu güncelleme niyetinde olduğu açıklandı.