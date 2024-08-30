https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/zahanin-yeni-takimi-belli-oldu-maasini-galatasaray-odeyecek-1087468617.html

Zaha'nın yeni takımı belli oldu: Maaşını Galatasaray ödeyecek

Zaha'nın yeni takımı belli oldu: Maaşını Galatasaray ödeyecek

Sputnik Türkiye

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ile anlaşmadığı iddia edilen Wilfried Zaha'nın kiralanması konusunda Fransa ekibi Lyon ile anlaşma sağlandı. Sarı... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T18:19+0300

2024-08-30T18:19+0300

2024-08-30T18:19+0300

spor

galatasaray

wilfried zaha

zaha

okan buruk

fransa

fransa ligi

lyon

olympique lyon

süper lig

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/18/1073933458_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_6f0e978a7b53c0cec739ed80cddb13bc.jpg

Galatasaray Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha'yı Fransa takımı Lyon'a 1 yıllığına kiraladı. Oyuncunun maaşının büyük bölümü Galatasaray tarafından ödeneceği açıklandı.Maaşını Galatasaray karşılayacakL'Equipe'in haberine göre; 3 milyon euro bedelle Lyon takımına kiralanan Zaha'nın maaşının büyük bölümü Galatasaray tarafından karşılanacak. 31 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesinin detaylarını paylaşan Lyon satın alma opsiyonunun kullanılmadığını açıkladı.Sosyal medyada Zaha tepkisiSosyal medyada sarı kırmızılı takım taraftarları Zaha'nın maaşının ödenmesini doğru bulmadı. Teknik Direktör Okan Buruk tarafından oyuncunun takıma kazandırılamadığı söylendi. Sarı kırmızılı ekibin transfer ile kadroyu güncelleme niyetinde olduğu açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/galatasaraydan-zaha-kerem-akturkoglu-ve-kohn-icin-transfer-aciklamasi-1086826060.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, wilfried zaha, zaha, okan buruk, fransa, fransa ligi, lyon, olympique lyon, süper lig, kiralık