Galatasaray'dan Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Köhn için transfer açıklaması

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Wilfred Zaha'nın takımdan ayrılmak istediğini ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Ergün, Derrick Köhn ve Kerem Aktürkoğlu için de teklifler geldiğini ancak şu anda bir gelişme olmadığını ifade etti.