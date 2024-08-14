https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/galatasaraydan-zaha-kerem-akturkoglu-ve-kohn-icin-transfer-aciklamasi-1086826060.html
Galatasaray'dan Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Köhn için transfer açıklaması
Galatasaray'dan Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Köhn için transfer açıklaması
Sputnik Türkiye
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Wilfred Zaha'nın takımdan ayrılmak istediğini ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Ergün, Derrick Köhn ve Kerem... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T11:44+0300
2024-08-14T11:44+0300
2024-08-14T11:45+0300
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray, wilfried zaha, cenk ergün, kerem aktürkoğlu
galatasaray, wilfried zaha, cenk ergün, kerem aktürkoğlu
Galatasaray'dan Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Köhn için transfer açıklaması
11:44 14.08.2024 (güncellendi: 11:45 14.08.2024)
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Wilfred Zaha'nın takımdan ayrılmak istediğini ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Ergün, Derrick Köhn ve Kerem Aktürkoğlu için de teklifler geldiğini ancak şu anda bir gelişme olmadığını ifade etti.