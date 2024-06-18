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Midilli Adası'na geçişlerdeki yoğunluk sürüyor: 'Günde en az 10 sefer yapılıyor'
Midilli Adası'na geçişlerdeki yoğunluk sürüyor: 'Günde en az 10 sefer yapılıyor'
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Midilli Adası'na feribotla geçişlerde Kurban Bayramı arifesinde başlayan tatilci yoğunluğu devam ediyor. 18.06.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, turizm acentelerinin yoğunluk nedeniyle ilave seferlerle hizmet verdiği geçişler için Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.Kapıda vize uygulamasının da etkisiyle geçişler arttı, arife gününden bu yana geçenlerin sayısı 8 bine yaklaştı. Bayram süresince 10 bin kişiden fazla tatilcinin Midilli'ye geçmesi bekleniyor.Deniz ulaşımı firması sahibi Ali Jale, tatilci yoğunluğunun Ege Denizi'nde Midilli'nin yanı sıra kapıda vize uygulamasının geçerli olduğu diğer adalarda da görüldüğünü söyledi.Midilli'ye geçişlerin bayramın ikinci gününden itibaren daha da yoğunlaştığını belirten Jale, şöyle devam etti:Jale, kapıda vizenin prosedürünün olduğunu, öncesinde ilgili makamlarla gerekli belgelerin sunulması gerektiğini anlattı.Kotanın söz konusu olduğunu dile getiren Jale, "Yunan otoriteleri bize bir kota veriyor. Diyor ki: 'Siz, firma olarak günlük kapıda kolay vize uygulamasıyla 80 yolcu geçirebilirsiniz. Dolayısıyla 81'inci kişiyi Midilli'ye götüremiyoruz. Bu şekilde günde 250'ye yakın tatilci, kapıda kolay vize uygulamasından yararlanabiliyor" dedi.Midilli Adası'na turlar düzenleyen firmanın yetkilisi Birol Canolu da bayram arifesinden bu yana geçen 4 günlük süreçte yoğunluğun sürmesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi.Manisa'dan gelen Onur Doluca, bu bayram tatilinde ailece Midilli'yi tercih ettiklerini, bunda kapıda vize uygulamasının etkili olduğunu belirtti.İstanbul'dan gelen Beyza Keskin de güneydeki tatil merkezlerine göre yaşadığı kente yakınlığından dolayı Midilli'yi seçtiklerini kaydederek, "Kapıda kolay vize uygulamasıyla da evrakımız bayrama yetişti" ifadesini kullandı.
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türkiye, balıkesir, ayvalık, istanbul, izmir, ankara, midilli

Midilli Adası'na geçişlerdeki yoğunluk sürüyor: 'Günde en az 10 sefer yapılıyor'

11:35 18.06.2024
© Sputnik / Alex Vitvitsky / Multimedya arşivine gidinDünyanın en güzel adaları
Dünyanın en güzel adaları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2024
© Sputnik / Alex Vitvitsky
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Midilli Adası'na feribotla geçişlerde Kurban Bayramı arifesinde başlayan tatilci yoğunluğu devam ediyor.
İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, turizm acentelerinin yoğunluk nedeniyle ilave seferlerle hizmet verdiği geçişler için Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.
Kapıda vize uygulamasının da etkisiyle geçişler arttı, arife gününden bu yana geçenlerin sayısı 8 bine yaklaştı. Bayram süresince 10 bin kişiden fazla tatilcinin Midilli'ye geçmesi bekleniyor.
Deniz ulaşımı firması sahibi Ali Jale, tatilci yoğunluğunun Ege Denizi'nde Midilli'nin yanı sıra kapıda vize uygulamasının geçerli olduğu diğer adalarda da görüldüğünü söyledi.
Midilli'ye geçişlerin bayramın ikinci gününden itibaren daha da yoğunlaştığını belirten Jale, şöyle devam etti:
Ayvalık-Midilli feribot hattı, her geçen gün gelişen ve üzerine artı koyan bir hat. Günde 10 sefer yapılıyor. Hatta ek seferlerle daha fazlası da olabiliyor. Ayvalık-Midilli hattı, hemen hemen her bayram yoğun oluyor. Bu bayram ise sadece üzerine koyduğumuz, kapıda kolay vize uygulamasıyla Midilli'ye geçen tatilcilerin fazlalığıdır. Bana göre bu durum, normal bir bayram periyodunun yüzde 10-15 üzerindedir."​​​​​​
Jale, kapıda vizenin prosedürünün olduğunu, öncesinde ilgili makamlarla gerekli belgelerin sunulması gerektiğini anlattı.
Kotanın söz konusu olduğunu dile getiren Jale, "Yunan otoriteleri bize bir kota veriyor. Diyor ki: 'Siz, firma olarak günlük kapıda kolay vize uygulamasıyla 80 yolcu geçirebilirsiniz. Dolayısıyla 81'inci kişiyi Midilli'ye götüremiyoruz. Bu şekilde günde 250'ye yakın tatilci, kapıda kolay vize uygulamasından yararlanabiliyor" dedi.
Midilli Adası'na turlar düzenleyen firmanın yetkilisi Birol Canolu da bayram arifesinden bu yana geçen 4 günlük süreçte yoğunluğun sürmesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi.
Manisa'dan gelen Onur Doluca, bu bayram tatilinde ailece Midilli'yi tercih ettiklerini, bunda kapıda vize uygulamasının etkili olduğunu belirtti.
İstanbul'dan gelen Beyza Keskin de güneydeki tatil merkezlerine göre yaşadığı kente yakınlığından dolayı Midilli'yi seçtiklerini kaydederek, "Kapıda kolay vize uygulamasıyla da evrakımız bayrama yetişti" ifadesini kullandı.
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