Türkiye'nin Büyük Zafer'inin 102. yılı: Bugün neden bu kadar önemli?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Nazilerin soykırım ve öjenik politikası
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Şehir hastanelerine bütçeden 83,7 milyar lira harcandı: ‘Kara deliğe dönüşmüş durumda’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER MASASI
Bu haftaki dosya konumuz ''estetik çılgınlığı''
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Yusuf Dikeç’ten ikonik duruşu için patent başvurusu
15:10
2 dk
ÖZEL HABER
Araştırmacı Özersin: Pavel Durov’u katalog suçlarla itham ettiler
15:23
3 dk
SESLİ HABER
İmamoğlu, deprem bölgesine yönelik destekleri açıkladı: Belediyeler arasında köprü olacağız
15:35
2 dk
SESLİ HABER
Trakya'da yerli ayçiçeği tohumu başarısı
15:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Türkiye-Suriye normalleşmesini istemeyenlerin başında İsrail geliyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
ÖZEL HABER
İkinci el araç satışlarında güvenli ödeme dönemi: 'Dolandırıcılığa karşı koruyor'
17:44
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
ÖZEL HABER
Araştırmacı Özersin: Pavel Durov’u katalog suçlarla itham ettiler
18:14
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin F-35 teklifi tekrar gündemde: ‘Maliyeti vatandaşın sırtına yük olur’
18:32
5 dk
SESLİ HABER
Askere geri dönmeyen yirmi İsrailli yargılanabilir
18:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Ağustos ayı açlık sınırı açıklandı
19:21
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Büyük Taarruz: Bir milletin 102 yıllık bağımsızlık destanı
06:27
17 dk
ALİ ÇAĞATAY'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL YAYINI
Aşılar ilaç sektörünün dayatması mı?
07:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Ağustos ayı açlık sınırı açıklandı
08:06
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin F-35 teklifi tekrar gündemde: ‘Maliyeti vatandaşın sırtına yük olur’
08:16
5 dk
ÖZEL HABER
Araştırmacı Özersin: Pavel Durov’u katalog suçlarla itham ettiler
08:32
3 dk
ÖZEL HABER
İkinci el araç satışlarında güvenli ödeme dönemi: 'Dolandırıcılığa karşı koruyor'
08:45
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
GÜÇLÜ ÖZGAN'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL
Gazilerin sesinden Kurtuluş Savaşı destanı
09:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
SESLİ HABER
Askere geri dönmeyen yirmi İsrailli yargılanabilir
10:08
1 dk
SESLİ HABER
Trakya'da yerli ayçiçeği tohumu başarısı
10:21
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli hahamlardan İsrail hükümetine protesto mektubu
10:33
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor: Eski Demokratlar'dan Trump'a destek
10:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin önemli antik kentleri, sular altında kalabilir
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Rus İHA'ları ile ilgili itiraf
11:24
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
OKAN ASLAN'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL
Konuklarla Zafer Bayramı
12:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Ortadoğu tehlikeli bir eşiğe geldi
13:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de 650 bin dolarlık bağışı estetik ve lükse harcayan rahibe dava
13:21
2 dk
SESLİ HABER
İran'da 45 yıl sonra ilk: Kabinede üst düzey Sünni isim
13:33
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'da IŞİD saldırısı son anda önlendi
13:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Uyum haftasında aileler çocuklarına nasıl yaklaşmalı?
15:09
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin F-35 teklifi tekrar gündemde: ‘Maliyeti vatandaşın sırtına yük olur’
15:23
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlardan altında yıl sonu beklentisi: Yükseliş devam edecek mi?
15:39
1 dk
ÖZEL HABER
İkinci el araç satışlarında güvenli ödeme dönemi: 'Dolandırıcılığa karşı koruyor'
15:49
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Influencer reklamları Bakanlık radarında
16:06
3 dk
SESLİ HABER
Doğu Karadeniz'den 7 ayda 25 ülkeye su ürünü ihraç edildi
16:18
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Büyük Taarruz: Bir milletin 102 yıllık bağımsızlık destanı
16:27
17 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de internet kullananların oranı yüzde 88.8'e ulaştı
16:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Kiracıları ilgilendiren tahliye oyunu
17:08
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD renkli devrim hazırlığında
17:20
2 dk
SESLİ HABER
Güney Kore ve ABD'den tansiyonu yükseltecek hamle
17:33
1 dk
SESLİ HABER
Trump’tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
17:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ALİ ÇAĞATAY'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL YAYINI
Aşılar ilaç sektörünün dayatması mı?
18:05
55 dk
GÜÇLÜ ÖZGAN'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL
Gazilerin sesinden Kurtuluş Savaşı destanı
19:00
50 dk
OKAN ASLAN'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL
Konuklarla Zafer Bayramı
20:00
53 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin F-35 teklifi tekrar gündemde: ‘Maliyeti vatandaşın sırtına yük olur’
21:25
5 dk
ÖZEL HABER
İkinci el araç satışlarında güvenli ödeme dönemi: 'Dolandırıcılığa karşı koruyor'
21:49
5 dk
ÖZEL HABER
Araştırmacı Özersin: Pavel Durov’u katalog suçlarla itham ettiler
22:05
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/turkiyenin-buyuk-zaferinin-102-yili-bugun-neden-bu-kadar-onemli-1087446740.html
Türkiye'nin Büyük Zafer'inin 102. yılı: Bugün neden bu kadar önemli?
Türkiye'nin Büyük Zafer'inin 102. yılı: Bugün neden bu kadar önemli?
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin en önemli milli bayramlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl 30 Ağustos'ta kutlanır. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T11:04+0300
2024-08-30T11:04+0300
türkiye
zafer
türkiye
zafer bayramı
30 ağustos zafer bayramı
atatürk
büyük taarruz
savaş
milli mücadele
mustafa kemal atatürk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0a/1077262201_164:0:1476:738_1920x0_80_0_0_57472bc690ca698f572222d4a8a5a48d.jpg
30 Ağustos 1922, Türk ordusunun Yunan işgaline karşı başlattığı Büyük Taarruz'un kesin zaferle sonuçlandığı tarih olarak bilinir. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta Dumlupınar Meydan Muharebesi ile zaferle taçlandı. Bu zafer, Kurtuluş Savaşı'nın son aşamasını temsil eder ve Türkiye’nin bağımsızlığını kazanmasında kritik bir dönüm noktasıdır.Zafer Bayramı neden kutlanır?30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin ve elde edilen büyük zaferin simgesi olarak kutlanır. Bu bayram, Türk halkının işgalci güçlere karşı gösterdiği direnişin ve azmin bir sembolüdür. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri" emriyle başlayan Büyük Taarruz, işgalci güçlerin Anadolu'dan tamamen temizlenmesini sağlamış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolu açmıştır.30 Ağustos Zafer Bayramı’nın önemi30 Ağustos Zafer Bayramı, sadece askeri bir zaferin değil, aynı zamanda bir milletin özgürlük ve bağımsızlık iradesinin zaferini temsil eder. Türk ordusunun Dumlupınar’da kazandığı bu büyük zafer, Cumhuriyet'in temellerini atmış ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Bu nedenle, 30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ve egemenliğini kutladığı en önemli bayramlardan biri olarak kabul edilir.30 Ağustos Zafer Bayramı nasıl kutlanır?30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs'ta resmi tatil olarak kutlanır. Bu özel günde, Ankara’daki Anıtkabir’de ve çeşitli şehirlerde resmi törenler düzenlenir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de katıldığı geçit törenleri, gösteriler ve anma etkinlikleri yapılır. Ayrıca, bu gün Türk bayrağının ve milli marşların coşkulu bir şekilde yer aldığı etkinliklerle milli birlik ve beraberlik duygusu pekiştirilir.Zafer Bayramı'nın mirası30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bağımsızlık mücadelesini ve Türk milletinin bağımsızlık tutkusunu hatırlatır. Bugün, 30 Ağustos Zafer Bayramı, sadece geçmişin zaferini değil, aynı zamanda Türkiye’nin gelecekteki bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin de simgesi olarak kutlanmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/soloturk-istanbulda-ucus-rekorunu-tazeleyecek-1087445311.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0a/1077262201_328:0:1312:738_1920x0_80_0_0_9602684427f6b84dca046593927ad8f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
atatürk, 30 ağustos, mustafa kemal atatürk, büyük taaruz, 30 agustos zafer bayrami, 30 ağustos zafer bayramı mesajları, 30 ağustos zafer bayramı nedir, 30 agustos, zafer bayramı mesajları, 30 ağustos 1922'de ne oldu, zafer bayramı nedir, zafer bayrami, 30 ağustos zafer bayramı görselleri, 30 ağustos zafer bayramı mesajları 2024, 30 agustos zafer bayrami nedir, atatürk 30 ağustos, 30 ağustos zafer bayramı sözleri, 30 ağustos atatürk, 30 agustos zafer bayrami mesaji, otuz ağustos zafer bayramı mesajları resimli, 30 ağustos'ta ne oldu, 30 ağustos zafer bayramı kaçıncı yılı, 30 ağustos sözleri, 30 ağustos 1922
atatürk, 30 ağustos, mustafa kemal atatürk, büyük taaruz, 30 agustos zafer bayrami, 30 ağustos zafer bayramı mesajları, 30 ağustos zafer bayramı nedir, 30 agustos, zafer bayramı mesajları, 30 ağustos 1922'de ne oldu, zafer bayramı nedir, zafer bayrami, 30 ağustos zafer bayramı görselleri, 30 ağustos zafer bayramı mesajları 2024, 30 agustos zafer bayrami nedir, atatürk 30 ağustos, 30 ağustos zafer bayramı sözleri, 30 ağustos atatürk, 30 agustos zafer bayrami mesaji, otuz ağustos zafer bayramı mesajları resimli, 30 ağustos'ta ne oldu, 30 ağustos zafer bayramı kaçıncı yılı, 30 ağustos sözleri, 30 ağustos 1922

Türkiye'nin Büyük Zafer'inin 102. yılı: Bugün neden bu kadar önemli?

11:04 30.08.2024
© Sputnik / Osman Nuri CeritAnıtkabir'de 10 Kasım
Anıtkabir'de 10 Kasım - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Abone ol
Türkiye’nin en önemli milli bayramlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl 30 Ağustos'ta kutlanır. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan bu bayram, 1922'de kazanılan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının anısına kutlanır. Peki, 30 Ağustos'ta ne oldu ve Zafer Bayramı'nın önemi nedir?
30 Ağustos 1922, Türk ordusunun Yunan işgaline karşı başlattığı Büyük Taarruz'un kesin zaferle sonuçlandığı tarih olarak bilinir. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta Dumlupınar Meydan Muharebesi ile zaferle taçlandı. Bu zafer, Kurtuluş Savaşı'nın son aşamasını temsil eder ve Türkiye’nin bağımsızlığını kazanmasında kritik bir dönüm noktasıdır.

Zafer Bayramı neden kutlanır?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin ve elde edilen büyük zaferin simgesi olarak kutlanır. Bu bayram, Türk halkının işgalci güçlere karşı gösterdiği direnişin ve azmin bir sembolüdür. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri" emriyle başlayan Büyük Taarruz, işgalci güçlerin Anadolu'dan tamamen temizlenmesini sağlamış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolu açmıştır.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın önemi

30 Ağustos Zafer Bayramı, sadece askeri bir zaferin değil, aynı zamanda bir milletin özgürlük ve bağımsızlık iradesinin zaferini temsil eder. Türk ordusunun Dumlupınar’da kazandığı bu büyük zafer, Cumhuriyet'in temellerini atmış ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Bu nedenle, 30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ve egemenliğini kutladığı en önemli bayramlardan biri olarak kabul edilir.

30 Ağustos Zafer Bayramı nasıl kutlanır?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs'ta resmi tatil olarak kutlanır. Bu özel günde, Ankara’daki Anıtkabir’de ve çeşitli şehirlerde resmi törenler düzenlenir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de katıldığı geçit törenleri, gösteriler ve anma etkinlikleri yapılır. Ayrıca, bu gün Türk bayrağının ve milli marşların coşkulu bir şekilde yer aldığı etkinliklerle milli birlik ve beraberlik duygusu pekiştirilir.

Zafer Bayramı'nın mirası

30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bağımsızlık mücadelesini ve Türk milletinin bağımsızlık tutkusunu hatırlatır. Bugün, 30 Ağustos Zafer Bayramı, sadece geçmişin zaferini değil, aynı zamanda Türkiye’nin gelecekteki bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin de simgesi olarak kutlanmaya devam ediyor.
SOLOTÜRK - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
TÜRKİYE
SOLOTÜRK İstanbul'da uçuş rekorunu tazeleyecek
10:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала