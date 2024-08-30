https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/soloturk-istanbulda-ucus-rekorunu-tazeleyecek-1087445311.html

SOLOTÜRK İstanbul'da uçuş rekorunu tazeleyecek

SOLOTÜRK İstanbul'da uçuş rekorunu tazeleyecek

Sputnik Türkiye

Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi olan SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bugün İstanbul Yenikapı semalarında 27 dakikalık bir gösteri... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

solotürk

f-16

gösteri

hava akrobasi

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Türk Hava Kuvvetleri (TSK) akrobasi ekibi olan SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için, bugün İstanbul semalarında 27 dakikalık uçuş gerçekleştirecek. SOLOTÜRK pilotları, dün İstanbul Yenikapı semalarında prova uçuşu yapmıştı.SOLOTÜRK'ü diğer akrobasi gruplarından ayıran en belirgin özellik savaş pilotları olmaları ve aktif olarak harekatlara ve operasyonlara katılıyor olmaları. 30 Ağustos 2024 tarihinde Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri yapacak olan SOLOTÜRK, 27 dakikalık gösterisiyle dünyada en uzun süre gösteri yapan uçak akrobasinden biri yapılacak.SOLOTÜRK nedir?SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı, F-16 savaş uçakları kullanarak hava akrobasisi yapan bir akrobasi ekibidir. 14 Ocak 2010 tarihinde Binbaşı Murat Keleş, Yüzbaşı Fatih Batmaz ve Yüzbaşı Sedat Yalın Ahbab'ın kurucu ekip üyeleri olarak seçilmesiyle kurulmuştur.SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman olacak?30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yapılacak olan gösteri uçuşu, saat 18.00'de İstanbul, Yenikapı semalarında gerçekleşecekSOLOTÜRK gösterisi kaç dakika sürüyor?30 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak olan SOLOTÜRK gösterisi, 27 dakika sürecek.Gösteri esnasında uçakların süratleri nedir?SOLOTÜRK ekibi uçuşları esnasında 160 Kt ile 550 Kt arası hıza çıkabilir (260 km/saat ile 1.000 km/saat).SOLOTÜRK gösterisi sırasında kaç 'G' kuvvet çekiliyor?Toplu hareketlerde 5 G civarı çekilirken solo pilotlarının yaptığı hareketlerde ise uçağın limiti olan -3/+7,33 G arası değerler kullanılmaktadır. 80 kg ağırlığındaki bir pilota, 5 G kuvveti altında binen yük 400 kg civarındadır. Pilotlar G kuvveti altında basınçlı hava ile şişen Anti-G suit giyerler, böylece kanın vücudun alt kısımlarına toplanması önlenir. Ayrıca pilotun G toleransına 1.5 G'lik bir katkı da sağlar.

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