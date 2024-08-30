https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/trump-amerikayi-kurtarmak-adli-kitabinda-putinden-bahsetti-iyi-geciniyorduk-1087455031.html

Trump, 'Amerika'yı Kurtarmak' adlı kitabında Putin'den bahsetti: 'İyi geçiniyorduk'

Trump, 'Amerika'yı Kurtarmak' adlı kitabında Putin'den bahsetti: 'İyi geçiniyorduk'

Sputnik Türkiye

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, 'Amerika'yı Kurtarmak' adlı yeni kitabında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 'iyi... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T14:13+0300

2024-08-30T14:13+0300

2024-08-30T14:16+0300

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NBC News'in aktardığına göre Trump, kitabında paylaştığı Putin'le ortak fotoğraf için, "Vladimir otoriter bir lider, ancak aramızda karşılıklı anlayış vardı ve iyi anlaşıyorduk" ifadesini kullandı. Eski Başkan ayrıca, "Benim başkanlığımda Ukrayna'da çatışma olmazdı" diye kaydetti.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bir fotoğrafına da yer veren ve "Çok kısa sürede birbirimizi çok iyi tanıdık" diye yazan ABD'li siyasetçi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le çekilmiş bir fotoğrafa "Çin ile mükemmel ilişkilerim vardı" yorumunu ekledi.Eski Başkan'ın 'Amerika'yı Kurtarmak' adlı yeni kitabının 3 Eylül'de satışa çıkacağı bildiriliyor. Kitapta Trump'ın siyasi kariyerindeki önemli anların fotoğrafları yer alıyor.5 Kasım'da yapılacak olan ABD başkanlık seçimlerine Demokrat Parti’den mevcut başkan Joe Biden’ın yarışı bırakmasıyla yerine geçen Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Cumhuriyetçilerden ise eski ABD lideri Donald Trump katılacak.Trump, kasım ayındaki başkanlık seçimini kazanması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yine ‘iyi geçinmeyi’ umduğunu dile getirmişti.Rusya lideri Putin ve Çin Başkanı Şi Cinping “sektörün en iyileri” nitelemesinde bulunan ABD'li siyasetçi, mevcut ABD Başkanı Joe Biden’in Ukrayna konusunda Rus liderle görüşmeyi reddederek büyük hata yaptığını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/abba-trumpin-secim-mitinglerinde-sarkilarini-kullanilmamasini-istedi-1087446972.html

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abd, donald trump, rusya, vladimir putin, çin, şi cinping, kuzey kore, kim jong-un, kitap