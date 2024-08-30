https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/abba-trumpin-secim-mitinglerinde-sarkilarini-kullanilmamasini-istedi-1087446972.html
ABBA, şarkılarının Trump’ın seçim mitinglerinde kullanılmamasını istedi
ABBA, şarkılarının Trump’ın seçim mitinglerinde kullanılmamasını istedi
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü İsveçli müzik grubu ABBA, şarkılarının Trump’ın seçim mitinglerinde izinsiz kullanıldığı için resmi uyarı gönderdi. Ancak Trump’ın seçim... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T10:45+0300
2024-08-30T10:45+0300
2024-08-30T10:46+0300
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abd başkanlık seçimleri
abd başkanlık seçimleri
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ABBA adına basına yapılan açıklamada “ABBA kısa bir süre önce internette yayınlanan videolar aracılığıyla müziklerinin ve videolarının bir Trump etkinliğinde izinsiz olarak kullanıldığını fark etmiştir” denildi. Gruba ait müzik içeriğini kaldırılmasının veya silinmesinin talep edildiği vurgulanan açıklamada,Trump tarafının herhangi bir izin veya lisans almadığını ifade etti. Trump seçim kampanyasından bir sözcü ise şarkıların kullanılması için lisansları olduğunu ileri sürüyor.Kraliyet nişanı verildiABBA'nın meşhur olan şarkıları arasında 'Winner Takes It All, Dancing Queen, Gimme! Gimme! Gimme!" şarkıları yer alıyor. 70'lerde dünya çapında ünlenen İsveçli müzik grubu, Mayıs ayında sahne sanatlarındaki uzun ömürlülükleri ve başarılı çalışmaları nedeniyle İsveç Kraliyet Vasa Nişanı'nı almak üzere Stockholm'deki Kraliyet Sarayı'ndaki törene katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/yil-sonu-yaklasirken-piyasalar-hareketlendi-altin-ve-borsa-icin-rakam-verildi-1087442414.html
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abba, donald trump, abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, abd başkanlık seçimleri
abba, donald trump, abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, abd başkanlık seçimleri
ABBA, şarkılarının Trump’ın seçim mitinglerinde kullanılmamasını istedi
10:45 30.08.2024 (güncellendi: 10:46 30.08.2024)
Dünyaca ünlü İsveçli müzik grubu ABBA, şarkılarının Trump’ın seçim mitinglerinde izinsiz kullanıldığı için resmi uyarı gönderdi. Ancak Trump’ın seçim kampanyasını yönetenler kullanım izinleri olduğunu ileri sürüyor.
ABBA adına basına yapılan açıklamada “ABBA kısa bir süre önce internette yayınlanan videolar aracılığıyla müziklerinin ve videolarının bir Trump etkinliğinde izinsiz olarak kullanıldığını fark etmiştir” denildi. Gruba ait müzik içeriğini kaldırılmasının veya silinmesinin talep edildiği vurgulanan açıklamada,Trump tarafının herhangi bir izin veya lisans almadığını ifade etti. Trump seçim kampanyasından bir sözcü ise şarkıların kullanılması için lisansları olduğunu ileri sürüyor.
ABBA'nın meşhur olan şarkıları arasında 'Winner Takes It All, Dancing Queen, Gimme! Gimme! Gimme!" şarkıları yer alıyor. 70'lerde dünya çapında ünlenen İsveçli müzik grubu, Mayıs ayında sahne sanatlarındaki uzun ömürlülükleri ve başarılı çalışmaları nedeniyle İsveç Kraliyet Vasa Nişanı'nı almak üzere Stockholm'deki Kraliyet Sarayı'ndaki törene katıldı.