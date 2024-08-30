https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/abba-trumpin-secim-mitinglerinde-sarkilarini-kullanilmamasini-istedi-1087446972.html

ABBA, şarkılarının Trump’ın seçim mitinglerinde kullanılmamasını istedi

ABBA, şarkılarının Trump’ın seçim mitinglerinde kullanılmamasını istedi

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü İsveçli müzik grubu ABBA, şarkılarının Trump’ın seçim mitinglerinde izinsiz kullanıldığı için resmi uyarı gönderdi. Ancak Trump’ın seçim... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T10:45+0300

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ABBA adına basına yapılan açıklamada “ABBA kısa bir süre önce internette yayınlanan videolar aracılığıyla müziklerinin ve videolarının bir Trump etkinliğinde izinsiz olarak kullanıldığını fark etmiştir” denildi. Gruba ait müzik içeriğini kaldırılmasının veya silinmesinin talep edildiği vurgulanan açıklamada,Trump tarafının herhangi bir izin veya lisans almadığını ifade etti. Trump seçim kampanyasından bir sözcü ise şarkıların kullanılması için lisansları olduğunu ileri sürüyor.Kraliyet nişanı verildiABBA'nın meşhur olan şarkıları arasında 'Winner Takes It All, Dancing Queen, Gimme! Gimme! Gimme!" şarkıları yer alıyor. 70'lerde dünya çapında ünlenen İsveçli müzik grubu, Mayıs ayında sahne sanatlarındaki uzun ömürlülükleri ve başarılı çalışmaları nedeniyle İsveç Kraliyet Vasa Nişanı'nı almak üzere Stockholm'deki Kraliyet Sarayı'ndaki törene katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/yil-sonu-yaklasirken-piyasalar-hareketlendi-altin-ve-borsa-icin-rakam-verildi-1087442414.html

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