https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/super-ligde-ertelenen-maclar-ne-zaman-oynanacak-1087455084.html

Süper Lig'de ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

Süper Lig'de ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçları için tarih araştırmaları başladı. Futbolseverler ertelenen Galatasaray-Gaziantep FK, Trabzonspor-Bellona Kayserispor ve... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T14:40+0300

2024-08-30T14:40+0300

2024-08-30T14:40+0300

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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada "Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK müsabakası 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacaktır. Nihai program daha sonra ilan edilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.Buna göre; Süper Lig'de ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK müsabakası 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacak.Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?30 Ağustos Cuma:21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Ülker Stadyumu31 Ağustos Cumartesi:19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Çaykur Didi19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: Medaş Konya Büyükşehir21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK: Gürsel Aksel21.45 Adana Demirspor-Galatasaray: Yeni Adana1 Eylül Pazar:19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Recep Tayyip Erdoğan19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor: Başakşehir Fatih Terim21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor: Tüpraş21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor: Mersin

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süper lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?