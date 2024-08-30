https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/avrupa-ligi-gruplari-belli-oluyor-kura-cekimi-basladi-1087455511.html
Avrupa Ligi grupları belli oldu: Kura çekimi tamamlandı
Avrupa Ligi grupları belli oldu: Kura çekimi tamamlandı
Sputnik Türkiye
Türk temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oluyor. Fenerbahçe 2.torbada, Galatasaray 3.torbada, Beşiktaş ise... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T14:18+0300
2024-08-30T14:18+0300
2024-08-30T14:50+0300
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Avrupa Ligi kura çekimi 30 Ağustos cuma günü (bugün) saat 14:00’de başladı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda?Avrupa Ligi kura çekimi 30 Ağustos cuma günü saat 14:00’de TRT Spor ekranlarından naklen yayınlandı.Avrupa Ligi formatı nasıl oynanacak?Avrupa Ligi yeni formatı artık lig usulünde oynanacak. 36 takım 4'ü deplasmanda 4'ü evinde olmak üzerinde 8 takım ile karşılaşacak. İlk 8 takım arasında olan takımlar son 16'ya yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan takımlar ise play-off turunda karşılaşacak.Galatasaray Avrupa Ligi rakipleri kim?Galatasaray'ın Rakipleri; Tottenham (E) - Ajax (D) - PAOK (E) - AZ Alkmaar (D) - Malmö (D) -Dynamo Kiev (E) - Elfsborg (E) - RFS (D)Beşiktaş Avrupa Ligi Rakipleri kim?Beşiktaş'ın Rakipleri; Frankfurt (E) - Ajax (D) - Maccabi Tel Aviv (E) - Lyon (D) - Malmö (E) - Bodo Glimt (D) - Athletic Bilbao (E) - Twente (D)Fenerbahçe Avrupa Ligi Rakipleri kim?Fenerbahçe'nin Rakipleri; Slavia Prag (D) - Manchester United (E) - Lyon (E) - AZ (D) - Union SG (E) - Midtjylland (D) - Athletic (E) - Twente (D)
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/turk-futbol-tarihinde-bir-ilk-besiktas-galatasaray-ve-fenerbahce-birlikte-uefa-avrupa-liginde-1087453810.html
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galatasaray rakipleri, fenerbahçe rakipleri, beşiktaş rakipleri, avrupa ligi kura çekimi hangi kanalda, avrupa ligi kura çekimi, avrupa ligi grupları
galatasaray rakipleri, fenerbahçe rakipleri, beşiktaş rakipleri, avrupa ligi kura çekimi hangi kanalda, avrupa ligi kura çekimi, avrupa ligi grupları
Avrupa Ligi grupları belli oldu: Kura çekimi tamamlandı
14:18 30.08.2024 (güncellendi: 14:50 30.08.2024)
Türk temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oluyor. Fenerbahçe 2.torbada, Galatasaray 3.torbada, Beşiktaş ise 4.torbada yer alacak. Fransa Monaco şehrinde yapılan çekilişte ilk 8 arasına giren takım doğrudan son 16 turuna yükselecek. Peki, Avrupa Ligi grupları belli oldu mu?
Avrupa Ligi kura çekimi 30 Ağustos cuma günü (bugün) saat 14:00’de başladı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.
Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda?
Avrupa Ligi kura çekimi 30 Ağustos cuma günü saat 14:00’de TRT Spor ekranlarından naklen yayınlandı.
Avrupa Ligi formatı nasıl oynanacak?
Avrupa Ligi yeni formatı artık lig usulünde oynanacak. 36 takım 4'ü deplasmanda 4'ü evinde olmak üzerinde 8 takım ile karşılaşacak. İlk 8 takım arasında olan takımlar son 16'ya yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan takımlar ise play-off turunda karşılaşacak.
Galatasaray Avrupa Ligi rakipleri kim?
Galatasaray'ın Rakipleri; Tottenham (E) - Ajax (D) - PAOK (E) - AZ Alkmaar (D) - Malmö (D) -Dynamo Kiev (E) - Elfsborg (E) - RFS (D)
Beşiktaş Avrupa Ligi Rakipleri kim?
Beşiktaş'ın Rakipleri; Frankfurt (E) - Ajax (D) - Maccabi Tel Aviv (E) - Lyon (D) - Malmö (E) - Bodo Glimt (D) - Athletic Bilbao (E) - Twente (D)
Fenerbahçe Avrupa Ligi Rakipleri kim?
Fenerbahçe'nin Rakipleri; Slavia Prag (D) - Manchester United (E) - Lyon (E) - AZ (D) - Union SG (E) - Midtjylland (D) - Athletic (E) - Twente (D)