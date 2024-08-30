https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/avrupa-ligi-gruplari-belli-oluyor-kura-cekimi-basladi-1087455511.html

Avrupa Ligi grupları belli oldu: Kura çekimi tamamlandı

Avrupa Ligi grupları belli oldu: Kura çekimi tamamlandı

Sputnik Türkiye

Türk temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oluyor. Fenerbahçe 2.torbada, Galatasaray 3.torbada, Beşiktaş ise... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

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2024-08-30T14:50+0300

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Avrupa Ligi kura çekimi 30 Ağustos cuma günü (bugün) saat 14:00’de başladı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda?Avrupa Ligi kura çekimi 30 Ağustos cuma günü saat 14:00’de TRT Spor ekranlarından naklen yayınlandı.Avrupa Ligi formatı nasıl oynanacak?Avrupa Ligi yeni formatı artık lig usulünde oynanacak. 36 takım 4'ü deplasmanda 4'ü evinde olmak üzerinde 8 takım ile karşılaşacak. İlk 8 takım arasında olan takımlar son 16'ya yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan takımlar ise play-off turunda karşılaşacak.Galatasaray Avrupa Ligi rakipleri kim?Galatasaray'ın Rakipleri; Tottenham (E) - Ajax (D) - PAOK (E) - AZ Alkmaar (D) - Malmö (D) -Dynamo Kiev (E) - Elfsborg (E) - RFS (D)Beşiktaş Avrupa Ligi Rakipleri kim?Beşiktaş'ın Rakipleri; Frankfurt (E) - Ajax (D) - Maccabi Tel Aviv (E) - Lyon (D) - Malmö (E) - Bodo Glimt (D) - Athletic Bilbao (E) - Twente (D)Fenerbahçe Avrupa Ligi Rakipleri kim?Fenerbahçe'nin Rakipleri; Slavia Prag (D) - Manchester United (E) - Lyon (E) - AZ (D) - Union SG (E) - Midtjylland (D) - Athletic (E) - Twente (D)

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/turk-futbol-tarihinde-bir-ilk-besiktas-galatasaray-ve-fenerbahce-birlikte-uefa-avrupa-liginde-1087453810.html

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