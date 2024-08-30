https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/sulama-havuzuna-dusen-yegenini-kurtarmak-isteyen-iki-amca-hayatini-kaybetti-1087438538.html

Sulama havuzuna düşen yeğenini kurtarmak isteyen iki amca hayatını kaybetti

Sulama havuzuna düşen yeğenini kurtarmak isteyen iki amca hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Sulama havuzuna düşen 5 yaşındaki yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca hayatını kaybetti. 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T02:46+0300

2024-08-30T02:46+0300

2024-08-30T02:46+0300

türkiye

sulama

havuz

çocuk

amca

yeğen

baba

boğulma

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, 5 yaşında bir çocuk, evlerinin yanındaki ailesinin kendi imkanlarıyla kazıp branda sererek oluşturduğu 4 metre derinliğindeki sulama havuzuna düştü.Çocuğun suya düştüğünü gören baba ve 2 amcası, çocuğu kurtarmak üzere sulama havuzuna atladı. Aile üyelerinin havuzdan çıkamamaları sebebiyle yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi arandı.Gelen ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla 4 kişi havuzdan çıkarılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yeğenini kurtarmak isteyen iki amca hayatını kaybetti. Suya düşen 5 yaşındaki çocuk ve babasının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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sulama, havuz, çocuk, amca, yeğen, baba, boğulma