https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/sulama-havuzuna-dusen-yegenini-kurtarmak-isteyen-iki-amca-hayatini-kaybetti-1087438538.html
Sulama havuzuna düşen yeğenini kurtarmak isteyen iki amca hayatını kaybetti
Sulama havuzuna düşen yeğenini kurtarmak isteyen iki amca hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Sulama havuzuna düşen 5 yaşındaki yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca hayatını kaybetti. 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T02:46+0300
2024-08-30T02:46+0300
2024-08-30T02:46+0300
türkiye
sulama
havuz
çocuk
amca
yeğen
baba
boğulma
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, 5 yaşında bir çocuk, evlerinin yanındaki ailesinin kendi imkanlarıyla kazıp branda sererek oluşturduğu 4 metre derinliğindeki sulama havuzuna düştü.Çocuğun suya düştüğünü gören baba ve 2 amcası, çocuğu kurtarmak üzere sulama havuzuna atladı. Aile üyelerinin havuzdan çıkamamaları sebebiyle yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi arandı.Gelen ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla 4 kişi havuzdan çıkarılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yeğenini kurtarmak isteyen iki amca hayatını kaybetti. Suya düşen 5 yaşındaki çocuk ve babasının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
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sulama, havuz, çocuk, amca, yeğen, baba, boğulma
sulama, havuz, çocuk, amca, yeğen, baba, boğulma
Sulama havuzuna düşen yeğenini kurtarmak isteyen iki amca hayatını kaybetti
Sulama havuzuna düşen 5 yaşındaki yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca hayatını kaybetti.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, 5 yaşında bir çocuk, evlerinin yanındaki ailesinin kendi imkanlarıyla kazıp branda sererek oluşturduğu 4 metre derinliğindeki sulama havuzuna düştü.
Çocuğun suya düştüğünü gören baba ve 2 amcası, çocuğu kurtarmak üzere sulama havuzuna atladı. Aile üyelerinin havuzdan çıkamamaları sebebiyle yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi arandı.
Gelen ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla 4 kişi havuzdan çıkarılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yeğenini kurtarmak isteyen iki amca hayatını kaybetti. Suya düşen 5 yaşındaki çocuk ve babasının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.