https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/tazminatini-alamadigi-icin-eski-isyerine-ates-acti-50-mermi-isabet-etti-1087433602.html

Tazminatını alamadığı için eski işyerine ateş açtı: 50 mermi isabet etti

Tazminatını alamadığı için eski işyerine ateş açtı: 50 mermi isabet etti

Sputnik Türkiye

Sultanbeyli'de bir kişi tazminatını alamadığı kasap dükkanına uzun namlulu silahla iki şarjör boşalttı. 50 mermi dükkana isabet ederken, ölen ya da yaralanan... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T21:56+0300

2024-08-29T21:56+0300

2024-08-29T21:56+0300

türkiye

kasap

işçi

işveren

tazminat

uzun namlulu silah

mermi

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İstanbul Sultanbeyli'de uzun yıllar kasap dükkanında çalışan bir kişi işten çıkarıldı. İşten çıkarılan kişi tazminatını istedi, iddialara göre iş veren tarafından kişinin tazminatı ödenmedi. Tazminatı ödenmeyen eski çalışan ise uzun namlulu bir silahla eski iş yerine gelip ateş etmeye başladı. Yaklaşık iki şarjör mermi sıkan eski çalışanın 50 mermisi iş yerinin camına isabet etti. İçerideki çalışanlar ve müşteriler mermilerden korunmak amacıyla yere uzandı. Ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.Çevredeki vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eski iş yerine ateş açan kişi gözaltına alınırken, dükkan sahipleri dükkanı boşaltarak olay yerinden ayrıldı.

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kasap, işçi, işveren, tazminat, uzun namlulu silah, mermi