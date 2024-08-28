https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/istanbul-semalarinda-sonik-patlamaya-benzer-jet-ucak-sesleri-duyuluyor-sebebi-belli-oldu-1087360980.html

Sonik patlamaya benzer sesler duyuluyordu: İstanbul'da jet uçakları neden alçaktan uçuyor?

Sonik patlamaya benzer sesler duyuluyordu: İstanbul'da jet uçakları neden alçaktan uçuyor?

Sputnik Türkiye

İstanbul’da 28 Ağustos günü saat 11.00 civarında duyulan jet savaş uçağı sesleri, endişeye yol açtı. Ancak, bu seslerin kaynağının da Solo Türk olduğu ortaya... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T10:56+0300

2024-08-28T10:56+0300

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türkiye

istanbul

sonik patlama

ses

ses

ses bombası

jet

jet

30 ağustos zafer bayramı

solotürk

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Yenikapı semalarında gün boyu duyulan jet sesleri, ilk başta bir acil durum sinyali olarak algılansa da, yetkililer olayın sadece bir prova uçuşundan kaynaklandığını belirtti. Jet uçağı neden alçaktan uçuyor?Solo Türk, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Yenikapı’da düzenleyeceği gösteri uçuşu öncesinde çevreyi tanımak amacıyla alçak uçuşlar gerçekleştiriyor.Solo Türk gösterisi ne zaman?Gösteri uçuşları ve Solotürk’ün planlanan etkinliğiyle ilgili detaylar ise şöyle: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek olan gösteri, Yenikapı Meydanı’nda saat 18.00’de başlayacak. Etkinlik, İstanbul’un dört bir yanından gelen izleyicilerle yoğun bir katılım bekliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/dolandiricilardan-universite-ogrencilerine-buyuk-tuzak-burs-vaadi-veren-sahte-vakif-isimleri-1087358582.html

türkiye

istanbul

sonik patlama

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istanbul jet sesi, jet uçakları neden uçuyor, istanbul gök gürültüsü