https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/istanbul-semalarinda-sonik-patlamaya-benzer-jet-ucak-sesleri-duyuluyor-sebebi-belli-oldu-1087360980.html
Sonik patlamaya benzer sesler duyuluyordu: İstanbul'da jet uçakları neden alçaktan uçuyor?
Sonik patlamaya benzer sesler duyuluyordu: İstanbul'da jet uçakları neden alçaktan uçuyor?
Sputnik Türkiye
İstanbul’da 28 Ağustos günü saat 11.00 civarında duyulan jet savaş uçağı sesleri, endişeye yol açtı. Ancak, bu seslerin kaynağının da Solo Türk olduğu ortaya... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T10:56+0300
2024-08-28T10:56+0300
2024-08-28T11:31+0300
türkiye
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sonik patlama
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ses bombası
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jet
30 ağustos zafer bayramı
solotürk
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Yenikapı semalarında gün boyu duyulan jet sesleri, ilk başta bir acil durum sinyali olarak algılansa da, yetkililer olayın sadece bir prova uçuşundan kaynaklandığını belirtti. Jet uçağı neden alçaktan uçuyor?Solo Türk, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Yenikapı’da düzenleyeceği gösteri uçuşu öncesinde çevreyi tanımak amacıyla alçak uçuşlar gerçekleştiriyor.Solo Türk gösterisi ne zaman?Gösteri uçuşları ve Solotürk’ün planlanan etkinliğiyle ilgili detaylar ise şöyle: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek olan gösteri, Yenikapı Meydanı’nda saat 18.00’de başlayacak. Etkinlik, İstanbul’un dört bir yanından gelen izleyicilerle yoğun bir katılım bekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/dolandiricilardan-universite-ogrencilerine-buyuk-tuzak-burs-vaadi-veren-sahte-vakif-isimleri-1087358582.html
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istanbul jet sesi, jet uçakları neden uçuyor, istanbul gök gürültüsü
istanbul jet sesi, jet uçakları neden uçuyor, istanbul gök gürültüsü
Sonik patlamaya benzer sesler duyuluyordu: İstanbul'da jet uçakları neden alçaktan uçuyor?
10:56 28.08.2024 (güncellendi: 11:31 28.08.2024)
İstanbul’da 28 Ağustos günü saat 11.00 civarında duyulan jet savaş uçağı sesleri, endişeye yol açtı. Ancak, bu seslerin kaynağının da Solo Türk olduğu ortaya çıktı. 30 Ağustos'ta İstanbul semalarında dolaşacak olan Solo Türk gösterisi için hazırlanıyor.
Yenikapı semalarında gün boyu duyulan jet sesleri, ilk başta bir acil durum sinyali olarak algılansa da, yetkililer olayın sadece bir prova uçuşundan kaynaklandığını belirtti.
Jet uçağı neden alçaktan uçuyor?
Solo Türk, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Yenikapı’da düzenleyeceği gösteri uçuşu öncesinde çevreyi tanımak amacıyla alçak uçuşlar gerçekleştiriyor.
Solo Türk gösterisi ne zaman?
Gösteri uçuşları ve Solotürk’ün planlanan etkinliğiyle ilgili detaylar ise şöyle: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek olan gösteri, Yenikapı Meydanı’nda saat 18.00’de başlayacak. Etkinlik, İstanbul’un dört bir yanından gelen izleyicilerle yoğun bir katılım bekliyor.