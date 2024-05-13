https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/abdli-profesor-bin-500-adet-tarantula-akrep-ve-orumcekle-havalimaninda-yakalandi-1083759265.html

ABD'li profesör bin 500 adet tarantula, akrep ve örümcekle havalimanında yakalandı

ABD'li profesör bin 500 adet tarantula, akrep ve örümcekle havalimanında yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Anadolu'da yaşayan endemik türdeki zehirli hayvan türlerini yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddia... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T15:25+0300

2024-05-13T15:25+0300

2024-05-13T15:25+0300

türkiye

abd

abd

endemik

hayvan

kaçakçılık

ilaç

istanbul havalimanı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmada, Türkiye'de yaşayan endemik türdeki zehirli hayvanların DNA bilgilerinin kopyalanarak ve zehirlerinin sağılma yöntemiyle biriktirilerek ilaç yapımında kullanıldığını belirledi.Bu türlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığını tespit eden ekipler, İstanbul Havalimanı'nda operasyon düzenledi.Operasyonda, ABD'ye gideceği tespit edilen New York'taki Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nin müdürü Lorenzo Prendini gözaltına alındı.Bin 500 akrep tarantula ve örümcekZanlının valizinde yapılan aramada içerisinde sıvı bulunan 88 plastik tüp şişe, 58 klipsli poşet içerisinde Türkiye'ye ait endemik türdeki yaklaşık 1500 akrep, tarantula ve örümcek gibi hayvan türü ele geçirildi.Hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Operasyonda ele geçirilen endemik türdeki hayvanlar ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basına sergilendi.Öte yandan akrep zehrinden elde edilen 1 litre ilacın piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğu iddia edildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/istanbulda-egzotik-hayvan-kacakciligi-1083406986.html

türkiye

abd

istanbul havalimanı

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