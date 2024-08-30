https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/rusya-abd-gerilim-derecesini-yukselterek-ukraynadaki-catismanin-bir-tarafi-haline-geldi-1087441439.html

Rusya: ABD, gerilim derecesini yükselterek Ukrayna’daki çatışmanın bir tarafı haline geldi

Rusya: ABD, gerilim derecesini yükselterek Ukrayna’daki çatışmanın bir tarafı haline geldi

Sputnik Türkiye

Pentagon’un, Kiev rejimine Kursk Bölgesi’nde ABD yapımı silah kullanmasına izin vermesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin her seferinde... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T07:44+0300

2024-08-30T07:44+0300

2024-08-30T08:16+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

abd savunma bakanlığı (pentagon)

sabrina singh

ukrayna

ukrayna ordusu

kursk

kursk bölgesi

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Ukrayna'ya ABD yapımı silahlarla Kursk Bölgesi’ndeki Rus hedeflere karşı saldırma izni verdiklerini bildirdi.Sabrina Singh’in bu sözlerini Sputnik’e değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “ABD aslında Ukrayna'daki silahlı çatışmanın bir tarafı haline geldi” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Sadece Singh değil, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamanın da bunu doğruladığını kaydeden Zaharova, “Kirby, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına saldırı alanının genişleme olasılığıyla ilgili bir soru üzerine, ABD’nin Kiev’deki neonazi ve son olayların gösterdiği gibi terörist rejimle bu tür konuları ‘özel’ olarak yürüttüğünü söyledi” diye ekledi.Tüm bunlardan çıkarılacak son derece ciddi sonuçlar olduğunu dile getiren Rus diplomat, Ukrayna'ya Rusya bölgelerinde istediğini yapması için tam yetki verildiğini belirterek şunu dedi:‘Ukrayna’nın işlediği suçlara ilişkin bilgiler uluslararası kuruluşlara iletilecek’Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Büyükelçi Rodion Miroşnik, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk Bölgesi’nde işlediği suçlara ilişkin tüm bilgileri uluslararası kuruluşlara sunacaklarını bildirdi.Miroşnik, Sputnik’e demecinde, Kursk Bölgesi’ndeki çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Temsilcilerimiz orada bilgiler topluyor ve Kiev'in suçlarına maruz kalan insanların ifadelerini kayda alıyor. Tüm bu bilgiler toplanacak, tanımlanacak, üzerinde çalışılacak, fotoğraf ve video kayıtlarıyla desteklenecek ve uluslararası platformlarda çalışmak üzere temsilcilerimize, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı ve İnsan Hakları Konseyi’ndeki heyetlerimize teslim edilecek” açıklamasında bulundu.

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Sputnik Türkiye

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