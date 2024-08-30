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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/rusya-bmnin-gazzedeki-calismalarinin-durdurulma-ihtimalinden-endiseliyiz-1087437717.html
Rusya: BM'nin Gazze’deki çalışmalarının durdurulma ihtimalinden endişeliyiz
Rusya: BM'nin Gazze’deki çalışmalarının durdurulma ihtimalinden endişeliyiz
Sputnik Türkiye
Rus diplomat Dmitriy Polyanskiy, Rusya’nın BM'nin Gazze’deki çalışmalarını durdurması ihtimalinden son derece endişeli olduğunu belirtti. 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T01:16+0300
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israil- filistin çatışması
dmitriy polyanskiy
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
israil
gazze şeridi
rusya
bm dünya gıda programı (wfp)
insani yardım
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM)Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Rusya'nın, BM'nin Gazze Şeridi’ndeki çalışmalarının durdurulmasından son derece endişe duyduğunu ve BM Güvenlik Konseyi'nden ‘bu senaryoyu ortadan kaldırmak için her şeyi yapması gerektiğini’ beklediğini söyledi.BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Polyanskiy, “BM'nin Gazze Şeridi'ndeki çalışmalarının durdurulması ihtimaline ilişkin bilgilerin ortaya çıkmasından son derece endişeliyiz, Bazı İsrailli politikacıların ilgisini gizlemediği bu senaryoyu ortadan kaldırmak için BMGK’nin her şeyi yapması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.Daha önce üst düzey bir Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'a yönelik yeni tahliye emirleri nedeniyle BM'nin Gazze'deki yardım operasyonlarına devam edemeyeceğini söylemişti. Ancak BM’nin faaliyetleri resmi olarak durdurulmuş değil.Ayrıca BM Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail ordusunun insani yardım kuruluşunun aracına ateş açmasının ardından çalışanlarının bölgedeki faaliyetlerinin askıya alındığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/dso-duyurdu-cocuk-felci-asilarinin-yapilmasi-icin-gazzede-gecici-olarak-catismalara-ara-verilecek-1087432349.html
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dmitriy polyanskiy, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), israil, gazze şeridi, rusya, bm dünya gıda programı (wfp), insani yardım
dmitriy polyanskiy, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), israil, gazze şeridi, rusya, bm dünya gıda programı (wfp), insani yardım

Rusya: BM'nin Gazze’deki çalışmalarının durdurulma ihtimalinden endişeliyiz

01:16 30.08.2024
Dmitriy Polyanskiy
Dmitriy Polyanskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
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Rus diplomat Dmitriy Polyanskiy, Rusya’nın BM'nin Gazze’deki çalışmalarını durdurması ihtimalinden son derece endişeli olduğunu belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM)Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Rusya'nın, BM'nin Gazze Şeridi’ndeki çalışmalarının durdurulmasından son derece endişe duyduğunu ve BM Güvenlik Konseyi'nden ‘bu senaryoyu ortadan kaldırmak için her şeyi yapması gerektiğini’ beklediğini söyledi.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Polyanskiy, “BM'nin Gazze Şeridi'ndeki çalışmalarının durdurulması ihtimaline ilişkin bilgilerin ortaya çıkmasından son derece endişeliyiz, Bazı İsrailli politikacıların ilgisini gizlemediği bu senaryoyu ortadan kaldırmak için BMGK’nin her şeyi yapması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Daha önce üst düzey bir Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'a yönelik yeni tahliye emirleri nedeniyle BM'nin Gazze'deki yardım operasyonlarına devam edemeyeceğini söylemişti. Ancak BM’nin faaliyetleri resmi olarak durdurulmuş değil.
Ayrıca BM Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail ordusunun insani yardım kuruluşunun aracına ateş açmasının ardından çalışanlarının bölgedeki faaliyetlerinin askıya alındığını duyurmuştu.
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
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