https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/rusya-bmnin-gazzedeki-calismalarinin-durdurulma-ihtimalinden-endiseliyiz-1087437717.html
Rusya: BM'nin Gazze’deki çalışmalarının durdurulma ihtimalinden endişeliyiz
Rusya: BM'nin Gazze’deki çalışmalarının durdurulma ihtimalinden endişeliyiz
Sputnik Türkiye
Rus diplomat Dmitriy Polyanskiy, Rusya’nın BM'nin Gazze’deki çalışmalarını durdurması ihtimalinden son derece endişeli olduğunu belirtti. 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T01:16+0300
2024-08-30T01:16+0300
2024-08-30T01:16+0300
israil- filistin çatışması
dmitriy polyanskiy
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
israil
gazze şeridi
rusya
bm dünya gıda programı (wfp)
insani yardım
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM)Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Rusya'nın, BM'nin Gazze Şeridi’ndeki çalışmalarının durdurulmasından son derece endişe duyduğunu ve BM Güvenlik Konseyi'nden ‘bu senaryoyu ortadan kaldırmak için her şeyi yapması gerektiğini’ beklediğini söyledi.BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Polyanskiy, “BM'nin Gazze Şeridi'ndeki çalışmalarının durdurulması ihtimaline ilişkin bilgilerin ortaya çıkmasından son derece endişeliyiz, Bazı İsrailli politikacıların ilgisini gizlemediği bu senaryoyu ortadan kaldırmak için BMGK’nin her şeyi yapması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.Daha önce üst düzey bir Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'a yönelik yeni tahliye emirleri nedeniyle BM'nin Gazze'deki yardım operasyonlarına devam edemeyeceğini söylemişti. Ancak BM’nin faaliyetleri resmi olarak durdurulmuş değil.Ayrıca BM Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail ordusunun insani yardım kuruluşunun aracına ateş açmasının ardından çalışanlarının bölgedeki faaliyetlerinin askıya alındığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/dso-duyurdu-cocuk-felci-asilarinin-yapilmasi-icin-gazzede-gecici-olarak-catismalara-ara-verilecek-1087432349.html
israil
gazze şeridi
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dmitriy polyanskiy, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), israil, gazze şeridi, rusya, bm dünya gıda programı (wfp), insani yardım
dmitriy polyanskiy, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), israil, gazze şeridi, rusya, bm dünya gıda programı (wfp), insani yardım
Rusya: BM'nin Gazze’deki çalışmalarının durdurulma ihtimalinden endişeliyiz
Rus diplomat Dmitriy Polyanskiy, Rusya’nın BM'nin Gazze’deki çalışmalarını durdurması ihtimalinden son derece endişeli olduğunu belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM)Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Rusya'nın, BM'nin Gazze Şeridi’ndeki çalışmalarının durdurulmasından son derece endişe duyduğunu ve BM Güvenlik Konseyi'nden ‘bu senaryoyu ortadan kaldırmak için her şeyi yapması gerektiğini’ beklediğini söyledi.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Polyanskiy, “BM'nin Gazze Şeridi'ndeki çalışmalarının durdurulması ihtimaline ilişkin bilgilerin ortaya çıkmasından son derece endişeliyiz, Bazı İsrailli politikacıların ilgisini gizlemediği bu senaryoyu ortadan kaldırmak için BMGK’nin her şeyi yapması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Daha önce üst düzey bir Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'a yönelik yeni tahliye emirleri nedeniyle BM'nin Gazze'deki yardım operasyonlarına devam edemeyeceğini söylemişti. Ancak BM’nin faaliyetleri resmi olarak durdurulmuş değil.
Ayrıca BM Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail ordusunun insani yardım kuruluşunun aracına ateş açmasının ardından çalışanlarının bölgedeki faaliyetlerinin askıya alındığını duyurmuştu.