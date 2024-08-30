https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/rusya-bmnin-gazzedeki-calismalarinin-durdurulma-ihtimalinden-endiseliyiz-1087437717.html

Rusya: BM'nin Gazze’deki çalışmalarının durdurulma ihtimalinden endişeliyiz

Rusya: BM'nin Gazze’deki çalışmalarının durdurulma ihtimalinden endişeliyiz

Sputnik Türkiye

Rus diplomat Dmitriy Polyanskiy, Rusya’nın BM'nin Gazze’deki çalışmalarını durdurması ihtimalinden son derece endişeli olduğunu belirtti. 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T01:16+0300

2024-08-30T01:16+0300

2024-08-30T01:16+0300

israil- filistin çatışması

dmitriy polyanskiy

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

israil

gazze şeridi

rusya

bm dünya gıda programı (wfp)

insani yardım

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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM)Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Rusya'nın, BM'nin Gazze Şeridi’ndeki çalışmalarının durdurulmasından son derece endişe duyduğunu ve BM Güvenlik Konseyi'nden ‘bu senaryoyu ortadan kaldırmak için her şeyi yapması gerektiğini’ beklediğini söyledi.BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Polyanskiy, “BM'nin Gazze Şeridi'ndeki çalışmalarının durdurulması ihtimaline ilişkin bilgilerin ortaya çıkmasından son derece endişeliyiz, Bazı İsrailli politikacıların ilgisini gizlemediği bu senaryoyu ortadan kaldırmak için BMGK’nin her şeyi yapması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.Daha önce üst düzey bir Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'a yönelik yeni tahliye emirleri nedeniyle BM'nin Gazze'deki yardım operasyonlarına devam edemeyeceğini söylemişti. Ancak BM’nin faaliyetleri resmi olarak durdurulmuş değil.Ayrıca BM Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail ordusunun insani yardım kuruluşunun aracına ateş açmasının ardından çalışanlarının bölgedeki faaliyetlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

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israil

gazze şeridi

rusya

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dmitriy polyanskiy, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), israil, gazze şeridi, rusya, bm dünya gıda programı (wfp), insani yardım