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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/dso-duyurdu-cocuk-felci-asilarinin-yapilmasi-icin-gazzede-gecici-olarak-catismalara-ara-verilecek-1087432349.html
DSÖ duyurdu: 'Çocuk felci aşılarının yapılması için Gazze'de geçici olarak çatışmalara ara verilecek'
DSÖ duyurdu: 'Çocuk felci aşılarının yapılması için Gazze'de geçici olarak çatışmalara ara verilecek'
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü, çocuk felci aşılarının yapılması için Gazze'de geçici olarak çatışmalara ara verileceğini duyurdu. 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T21:01+0300
2024-08-29T21:16+0300
israil- filistin çatışması
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dünya sağlık örgütü (dsö)
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
çocuk felci
ateşkes
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Dünya Sağlık Örgütü, İsrail ve Hamas'ın Gazze'de çocuk felci aşılarının yapılması için üç gün ara verilmesi konusunda anlaştığını açıkladı.Yapılan açıklamada, İsrail ordusu ve Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara 640 bin çocuğun çocuk felcine karşı aşılanmasına olanak sağlayacak üç ayrı ve üç günlük olacak şekilde ara verilmesi konusunda anlaştıkları ifade edildi.Dünya Sağlık Örgütü'nün Filistin'den sorumlu üst düzey yetkilisi Rik Peeperkorn, aşı kampanyasının Pazar günü başlayacağını söyledi. Yetkili, duraklamaların sabah 6.00 ile öğleden sonra 15.00 arasında yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.Yapılan açıklamada, söz konusu aşı kampanyasının Gazze'nin merkezinde çatışmalara üç günlük bir ara verilerek başlayacağı ve ardından Güney Gazze'ye geçileceği; burada da üç günlük bir ara verileceği ve ardından Kuzey Gazze'ye geçileceği dile getirildi. Peeperkorn, ihtiyaç duyulması halinde her bir bölgedeki insani yardım duraklamasının dördüncü güne uzatılması konusunda bir anlaşma olduğunu da sözlerine ekledi.Dünya Sağlık Örgütü 23 Ağustos'ta en az bir bebeğin tip 2 çocuk felci virüsü nedeniyle felç olduğunu doğrulamış ve bu hadisenin bölgede 25 yıldır görülen ilk vaka olduğu ifade edilmişti.. BM Güvenlik Konseyi Perşembe günü ilerleyen saatlerde Gazze'deki insani durumla ilgili olarak toplanacak.Hamas yetkilisi Basem Naim yaptığı açıklamada “Gazze Şeridi'ndeki 650 binden fazla Filistinli çocuğa hizmet eden ve onları koruyan bu kampanyayı güvence altına almak için uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaya hazırız” dedi.İsrail savunma Bakanlığı'na Bağlı Bölgesel Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü (COGAT) ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada aşı kampanyasının 'halkın aşıların yapılacağı tıbbi merkezlere ulaşmasını sağlayacak rutin insani yardım molalarının bir parçası olarak' İsrail ordusuyla koordinasyon içinde yürütüleceğini dile getirmişti.Gazze genelinde çatışmalara ara verilmesi reddedildiHamas’ın Lübnan’daki medya sorumlusu Velid Kilani, İsrail yönetiminin çocuk felci aşısı yapılması için Gazze Şeridi'nin geneli yerine belirli bölgelerde çatışmalara ara verilmesini kabul ettiğini söyledi.Dünya Sağlık Örgütü, çocuk felci aşılarının yapılması için Gazze'de çatışmalara geçici ara verileceğini duyurmuştu.Birleşmiş Milletler'in (BM), çocuk felci aşısı için Gazze Şeridi genelinde 3 gün boyunca çatışmalara ara verilmesini önerdiğini aktaran Kilani, Hamas'ın bu öneriyi kabul ettiği belirtti.İsrail'in aşı yapılması için Gazze Şeridi genelinde çatışmalara geçici ara verilmesini kabul etmediğini vurgulayan Kilani, Tel Aviv yönetiminin sadece bazı mahallelerde çatışmalara ara verilmesini kabul edeceğini BM tarafına ilettiğini aktardı.Kilani, Gazze'de bir bölgede ara verilirken, diğer bölgede saldırıların sürmesinin aşının dağıtılmasını imkansız kılacağını taraflara ilettiklerini kaydetti.Hamas yetkilisi Kilani, Hareket olarak çocuk felci aşıları yapılması için bazı bölgeleri kapsayacak şekilde de olsa çatışmalara ara verilmesini kabul ettiklerini sözlerine ekledi.
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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, çocuk felci, ateşkes
dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, çocuk felci, ateşkes

DSÖ duyurdu: 'Çocuk felci aşılarının yapılması için Gazze'de geçici olarak çatışmalara ara verilecek'

21:01 29.08.2024 (güncellendi: 21:16 29.08.2024)
© AFP 2023 / OMAR AL-QATTAAGazze Şeridi
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© AFP 2023 / OMAR AL-QATTAA
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Dünya Sağlık Örgütü, çocuk felci aşılarının yapılması için Gazze'de geçici olarak çatışmalara ara verileceğini duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü, İsrail ve Hamas'ın Gazze'de çocuk felci aşılarının yapılması için üç gün ara verilmesi konusunda anlaştığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, İsrail ordusu ve Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara 640 bin çocuğun çocuk felcine karşı aşılanmasına olanak sağlayacak üç ayrı ve üç günlük olacak şekilde ara verilmesi konusunda anlaştıkları ifade edildi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün Filistin'den sorumlu üst düzey yetkilisi Rik Peeperkorn, aşı kampanyasının Pazar günü başlayacağını söyledi. Yetkili, duraklamaların sabah 6.00 ile öğleden sonra 15.00 arasında yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.
Yapılan açıklamada, söz konusu aşı kampanyasının Gazze'nin merkezinde çatışmalara üç günlük bir ara verilerek başlayacağı ve ardından Güney Gazze'ye geçileceği; burada da üç günlük bir ara verileceği ve ardından Kuzey Gazze'ye geçileceği dile getirildi. Peeperkorn, ihtiyaç duyulması halinde her bir bölgedeki insani yardım duraklamasının dördüncü güne uzatılması konusunda bir anlaşma olduğunu da sözlerine ekledi.
Dünya Sağlık Örgütü 23 Ağustos'ta en az bir bebeğin tip 2 çocuk felci virüsü nedeniyle felç olduğunu doğrulamış ve bu hadisenin bölgede 25 yıldır görülen ilk vaka olduğu ifade edilmişti.. BM Güvenlik Konseyi Perşembe günü ilerleyen saatlerde Gazze'deki insani durumla ilgili olarak toplanacak.
Hamas yetkilisi Basem Naim yaptığı açıklamada “Gazze Şeridi'ndeki 650 binden fazla Filistinli çocuğa hizmet eden ve onları koruyan bu kampanyayı güvence altına almak için uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaya hazırız” dedi.
İsrail savunma Bakanlığı'na Bağlı Bölgesel Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü (COGAT) ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada aşı kampanyasının 'halkın aşıların yapılacağı tıbbi merkezlere ulaşmasını sağlayacak rutin insani yardım molalarının bir parçası olarak' İsrail ordusuyla koordinasyon içinde yürütüleceğini dile getirmişti.

Gazze genelinde çatışmalara ara verilmesi reddedildi

Hamas’ın Lübnan’daki medya sorumlusu Velid Kilani, İsrail yönetiminin çocuk felci aşısı yapılması için Gazze Şeridi'nin geneli yerine belirli bölgelerde çatışmalara ara verilmesini kabul ettiğini söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü, çocuk felci aşılarının yapılması için Gazze'de çatışmalara geçici ara verileceğini duyurmuştu.
Birleşmiş Milletler'in (BM), çocuk felci aşısı için Gazze Şeridi genelinde 3 gün boyunca çatışmalara ara verilmesini önerdiğini aktaran Kilani, Hamas'ın bu öneriyi kabul ettiği belirtti.
İsrail'in aşı yapılması için Gazze Şeridi genelinde çatışmalara geçici ara verilmesini kabul etmediğini vurgulayan Kilani, Tel Aviv yönetiminin sadece bazı mahallelerde çatışmalara ara verilmesini kabul edeceğini BM tarafına ilettiğini aktardı.
Kilani, Gazze'de bir bölgede ara verilirken, diğer bölgede saldırıların sürmesinin aşının dağıtılmasını imkansız kılacağını taraflara ilettiklerini kaydetti.
Hamas yetkilisi Kilani, Hareket olarak çocuk felci aşıları yapılması için bazı bölgeleri kapsayacak şekilde de olsa çatışmalara ara verilmesini kabul ettiklerini sözlerine ekledi.
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