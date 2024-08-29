AB'nin Kiev'e silah pompalamasına Lavrov'dan eleştiri: 'Napolyon ve Hitler dönemine benziyor'

AB'de Kiev rejimine silah pompalanması konusunda yapılan tartışmaları son derece ciddi bir şekilde izlediğini kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, mevcut sürecin Napolyon Bonapart ve Adolf Hitler tarafından izlenen çizginin devamı olduğunu vurguladı.



AB ülkelerinin Kiev'e her seferinde daha fazla modern silah pompaladığını belirten Lavrov, şimdi de bu silahların nasıl kullanılacağına dair tartışmaların yaşandığına dikkat çekti.



"Daha önce de söylediğim gibi bu, Napolyon'un ve daha sonra Hitler'in neredeyse tüm Avrupa'yı silah altına alarak uyguladığı politikanın devamı. Tarih çevrelerinde yalnızca Almanların değil, silah altına alınmakla kalmayıp 3. Reich'ın emirleri memnuniyetle yerine getiren diğer birçok Avrupa ülkesinin temsilcilerinin de Nazizm suçlarındaki suç ortaklığına ilişkin tartışmanın yeniden başlaması boşuna değil" diyen Lavrov, bunun son derece ciddi bir konu olduğunun altını çizdi.



Söz konusu ülkelerin Rusya'ya karşı aynı Nazizm bayrağı altında birleştiğini belirten Lavrov, "Bu, ABD ve İngiltere liderliğindeki Batı'nın kalkınmamızı engellemeye kararlı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.



Lavrov, Batılı ülkelerin Kiev'e silah pompalamaya son verecekleri bir eşik olup olmadığını bilmediğini belirterek, bu planların başarısızlığa mahkum olduğuna inandığını kaydetti.



Rusya Dışişleri Bakanı, "Batı her şeyi bencil jeopolitik planları uğruna, egemenlik ve hegemonya çizgisini sürdürmek adına yapıyor. Bizim tarafımızda ise adalet, meşru çıkarlarımız, ilk bölümünde kişinin dil ve din hakkı da dahil insan haklarına saygı gösterilmesini isteyen BM Şartı var" diye ekledi.