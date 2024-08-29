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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/abnin-kieve-silah-pompalamasina-lavrovdan-elestiri-napolyon-ve-hitler-donemine-benziyor-1087419448.html
AB'nin Kiev'e silah pompalamasına Lavrov'dan eleştiri: 'Napolyon ve Hitler dönemine benziyor'
AB'nin Kiev'e silah pompalamasına Lavrov'dan eleştiri: 'Napolyon ve Hitler dönemine benziyor'
Sputnik Türkiye
Senegal Dışişleri Bakanı Yassine Fall'la Moskova'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, AB içinde Kiev'e silah tedariki... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T15:30+0300
2024-08-29T15:30+0300
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AB'de Kiev rejimine silah pompalanması konusunda yapılan tartışmaları son derece ciddi bir şekilde izlediğini kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, mevcut sürecin Napolyon Bonapart ve Adolf Hitler tarafından izlenen çizginin devamı olduğunu vurguladı.AB ülkelerinin Kiev'e her seferinde daha fazla modern silah pompaladığını belirten Lavrov, şimdi de bu silahların nasıl kullanılacağına dair tartışmaların yaşandığına dikkat çekti."Daha önce de söylediğim gibi bu, Napolyon'un ve daha sonra Hitler'in neredeyse tüm Avrupa'yı silah altına alarak uyguladığı politikanın devamı. Tarih çevrelerinde yalnızca Almanların değil, silah altına alınmakla kalmayıp 3. Reich'ın emirleri memnuniyetle yerine getiren diğer birçok Avrupa ülkesinin temsilcilerinin de Nazizm suçlarındaki suç ortaklığına ilişkin tartışmanın yeniden başlaması boşuna değil" diyen Lavrov, bunun son derece ciddi bir konu olduğunun altını çizdi.Söz konusu ülkelerin Rusya'ya karşı aynı Nazizm bayrağı altında birleştiğini belirten Lavrov, "Bu, ABD ve İngiltere liderliğindeki Batı'nın kalkınmamızı engellemeye kararlı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.Lavrov, Batılı ülkelerin Kiev'e silah pompalamaya son verecekleri bir eşik olup olmadığını bilmediğini belirterek, bu planların başarısızlığa mahkum olduğuna inandığını kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanı, "Batı her şeyi bencil jeopolitik planları uğruna, egemenlik ve hegemonya çizgisini sürdürmek adına yapıyor. Bizim tarafımızda ise adalet, meşru çıkarlarımız, ilk bölümünde kişinin dil ve din hakkı da dahil insan haklarına saygı gösterilmesini isteyen BM Şartı var" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/dondurulmus-rus-varliklari-abnin-kieve-14-milyar-euro-aktarmasina-kremlinden-sert-tepki-1087416841.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, kiev, silah, silah satışı, silah ihracatı, napolyon bonapart, hitler, adolf hitler, hitler almanyası
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, kiev, silah, silah satışı, silah ihracatı, napolyon bonapart, hitler, adolf hitler, hitler almanyası

AB'nin Kiev'e silah pompalamasına Lavrov'dan eleştiri: 'Napolyon ve Hitler dönemine benziyor'

15:30 29.08.2024
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoSerguéi Lavrov, canciller de Rusia
Serguéi Lavrov, canciller de Rusia - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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Senegal Dışişleri Bakanı Yassine Fall'la Moskova'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, AB içinde Kiev'e silah tedariki konusunda süregelen tartışmaları Napolyon ve Hitler dönemine benzetti.
AB'de Kiev rejimine silah pompalanması konusunda yapılan tartışmaları son derece ciddi bir şekilde izlediğini kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, mevcut sürecin Napolyon Bonapart ve Adolf Hitler tarafından izlenen çizginin devamı olduğunu vurguladı.

AB ülkelerinin Kiev'e her seferinde daha fazla modern silah pompaladığını belirten Lavrov, şimdi de bu silahların nasıl kullanılacağına dair tartışmaların yaşandığına dikkat çekti.

"Daha önce de söylediğim gibi bu, Napolyon'un ve daha sonra Hitler'in neredeyse tüm Avrupa'yı silah altına alarak uyguladığı politikanın devamı. Tarih çevrelerinde yalnızca Almanların değil, silah altına alınmakla kalmayıp 3. Reich'ın emirleri memnuniyetle yerine getiren diğer birçok Avrupa ülkesinin temsilcilerinin de Nazizm suçlarındaki suç ortaklığına ilişkin tartışmanın yeniden başlaması boşuna değil" diyen Lavrov, bunun son derece ciddi bir konu olduğunun altını çizdi.

Söz konusu ülkelerin Rusya'ya karşı aynı Nazizm bayrağı altında birleştiğini belirten Lavrov, "Bu, ABD ve İngiltere liderliğindeki Batı'nın kalkınmamızı engellemeye kararlı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Batılı ülkelerin Kiev'e silah pompalamaya son verecekleri bir eşik olup olmadığını bilmediğini belirterek, bu planların başarısızlığa mahkum olduğuna inandığını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Batı her şeyi bencil jeopolitik planları uğruna, egemenlik ve hegemonya çizgisini sürdürmek adına yapıyor. Bizim tarafımızda ise adalet, meşru çıkarlarımız, ilk bölümünde kişinin dil ve din hakkı da dahil insan haklarına saygı gösterilmesini isteyen BM Şartı var" diye ekledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
Ukrayna krizi
Dondurulmuş Rus varlıkları: AB'nin Kiev'e 1.4 milyar euro aktarmasına Kremlin'den sert tepki
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