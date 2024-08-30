https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/antalyada-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediliyor-1087464784.html

Antalya'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Antalya'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi Söğütlük mevkisinde yangın meydana geldi. Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T16:56+0300

2024-08-30T16:56+0300

2024-08-30T17:15+0300

türkiye

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Antalya Aksu ilçesinde Yurtpınar Mahallesi Söğütlük mevkisinde evler ve seralara yakın bir alanda yangın çıktı.Antalya Aksu'da yangın ilerliyorAntalya'da orman yangını çıktı. Aksu ilçesinde sera ve evlere yakın bir alanda meydana gelen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

türkiye

antalya

aksu

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