https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/antalyada-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediliyor-1087464784.html
Antalya'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Antalya'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi Söğütlük mevkisinde yangın meydana geldi. Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T16:56+0300
2024-08-30T16:56+0300
2024-08-30T17:15+0300
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aksu
itfaiye
itfaiye ekipleri
helikopter
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Antalya Aksu ilçesinde Yurtpınar Mahallesi Söğütlük mevkisinde evler ve seralara yakın bir alanda yangın çıktı.Antalya Aksu'da yangın ilerliyorAntalya'da orman yangını çıktı. Aksu ilçesinde sera ve evlere yakın bir alanda meydana gelen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
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antalya, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, aksu, itfaiye, itfaiye ekipleri, helikopter
Antalya'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
16:56 30.08.2024 (güncellendi: 17:15 30.08.2024)
Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi Söğütlük mevkisinde yangın meydana geldi. Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri söndürme çalışmalarına havadan ve karadan devam ediyor.
Antalya Aksu ilçesinde Yurtpınar Mahallesi Söğütlük mevkisinde evler ve seralara yakın bir alanda yangın çıktı.
Antalya Aksu'da yangın ilerliyor
Antalya'da orman yangını çıktı. Aksu ilçesinde sera ve evlere yakın bir alanda meydana gelen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.