https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/tff-fenerbahce-karsilasmasinda-goztepeye-verilen-cezada-degisiklige-gitti-1087391933.html
TFF, Fenerbahçe karşılaşmasında Göztepe'ye verilen cezada değişikliğe gitti
TFF, Fenerbahçe karşılaşmasında Göztepe'ye verilen cezada değişikliğe gitti
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Göztepe'nin Fenerbahçe maçının ardından aldığı 2 maçlık saha kapatma cezasını 1 maça indirdi. Saha kapatma... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T21:08+0300
2024-08-28T21:08+0300
2024-08-28T21:15+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
ceza
spor
göztepe
fenerbahçe
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TFF Tahkim Kurulu, Göztepe'ye verilen 2 maç saha kapatma cezasında değişiklik kararını duyurdu. TFF'nin sitesinde yer alan duyuruda Tahkim Kurulu'nun Göztepe'nin Fenerbahçe maçının ardından aldığı 2 maçlık saha kapatma cezasını, 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasına çevirdiği belirtildi.Açıklamada sarı-kırmızılı kulübe verilen 90 bin liralık para cezasında değişikliğe gidilmediği de bildirildi.
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türkiye futbol federasyonu (tff), ceza, göztepe, fenerbahçe
türkiye futbol federasyonu (tff), ceza, göztepe, fenerbahçe
TFF, Fenerbahçe karşılaşmasında Göztepe'ye verilen cezada değişikliğe gitti
21:08 28.08.2024 (güncellendi: 21:15 28.08.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Göztepe'nin Fenerbahçe maçının ardından aldığı 2 maçlık saha kapatma cezasını 1 maça indirdi. Saha kapatma kararında da değişiklik yapıldı.
TFF Tahkim Kurulu, Göztepe'ye verilen 2 maç saha kapatma cezasında değişiklik kararını duyurdu.
TFF'nin sitesinde yer alan duyuruda Tahkim Kurulu'nun Göztepe'nin Fenerbahçe maçının ardından aldığı 2 maçlık saha kapatma cezasını, 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasına çevirdiği belirtildi.
Açıklamada sarı-kırmızılı kulübe verilen 90 bin liralık para cezasında değişikliğe gidilmediği de bildirildi.