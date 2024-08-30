https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/oksuruk-goz-enfeksiyonu-ve-bagirsak-problemi-ile-hastaneye-basvurular-artti-adenovirus-salgini-olur-1087443750.html

Öksürük, göz enfeksiyonu ve bağırsak problemi ile hastaneye başvurular arttı: Adenovirüs salgını olur mu?

Öksürük, göz enfeksiyonu ve bağırsak problemi ile hastaneye başvurular arttı: Adenovirüs salgını olur mu?

Sputnik Türkiye

Acillerde adenovirüs vakaları artış göstertdi. Adenovirüsün belirtileri neler? Hastalık salgına dönüşür mü? 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T09:47+0300

2024-08-30T09:47+0300

2024-08-30T09:47+0300

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Adenovirüs; üst solunum yolu enfeksiyonları, göz enfeksiyonları ve mide-bağırsak problemlerine neden olabilen bir virüs grubu. Bir-iki aydır vaka sayılarındaki artış, virüsün yayılma hızının ve etkisinin giderek arttığını gösteriyor. Uzmanlar, bu artışın nedenlerini anlamak ve kontrol altına almak için çeşitli önlemler geliştirmeye çalışıyor.Hürriyet'in haberine göre Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nafiz Koçak vaka sayısının yükseldiğine dikkat çekti:Adenovirus nedir?Adenovirus enfeksiyonlarının grip gibi hastalıklara benzer şekilde ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Nafiz Koçak, “Virüsün A’dan G’ye yedi türü bulunuyor. En önemlisi de 100’ün üzerinde adenovirüs serotipinin (bakteri, virüs veya parazit) olması. Bunların her biri farklı vücut bölgelerinde enfeksiyona neden oluyor” ifadelerini kullandı.Virüsün, çocukluk çağı viral solunum yolu enfeksiyonlarının yaklaşık yüzde 2-7’sinden, viral pnömoni ve bronşiolitin yüzde 5-11’inden sorumlu olduğunun altını çizen Prof. Dr. Koçak, “Bu enfeksiyonlar, HIV enfeksiyonu ve KOAH gibi bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde, hematopoietik kök hücre nakli ve kalp ameliyatı geçirenlerde, kanser kemoterapisi almış hastalarda daha ağır seyredebilir hatta ölümcül olabilir” şeklinde konuştu.Salgın olur mu?Yaygın epidemi yapabilir mi? sorusuna da cevap veren Prof. Dr. Nafiz Koça, “Buna yakın zamanda Pakistan’da yapılan bir değerlendirme ile yanıt verecek olursak, istatistiksel analiz ve modelleme teknikleri aracılığıyla; sıcaklık, nem ve yağış gibi iklim değişkenleri ile adenovirüs enfeksiyonlarının yaygınlığı arasındaki ilişki kuruldu. Hatta çevre kirliliğinin de etkili olduğu değerlendirildi. Ayrıca Hindistan’ın kuzeybatısında yer alan Pencap’ta Eylül 2023'te adenoviral konjonktivit (Gözün beyaz kısmını ve göz kapaklarının iç yüzeyini kaplayan ince zarın iltihaplanması) salgını nüfusun önemli bir bölümünü etkiledi. Bu salgında günlük ortalama 13 bin yeni vaka bildirildi” ifadelerini kullandı.Adenovirüs nasıl bulaşır?Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Songül Özer “Adenovirüsler; damlacık yoluyla, öksürük, aksırık, solunum sekresyonları aracılığıyla solunum yolundan, bu sekresyonların ortama saçılmasıyla kirlenmiş olan yüzeylere ve eşyalara temas yoluyla, bir de ağız yoluyla alınabilirler” ifadelerini kullandı.'2-14 gün sonra belirti başlıyor'Virüsün vücuda alındıktan 2-14 gün sonra hastalık belirtilerinin başladığına dikkat çeken Dr. Songül Özer, “Mevsimlerle çok da ilişkili olmadan, tüm yıl boyunca adenovirüs enfeksiyonları görülebilir. Çocuk ve ergenlikte daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu, farenjit, zatürre, kanamalı idrar yolu enfeksiyonları ve ishal görülüyor. Yetişkinlerde ise ani başlayan solunum yolu enfeksiyonları ve bulaşıcı keratokonjonktivit denilen göz enfeksiyonları daha sık ortaya çıkıyor” dedi.Dr. Özer, şöyle devam etti:

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