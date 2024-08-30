https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/netanyahunun-oglunu-korumasinin-maliyeti-ne-1087459660.html
Ultra maliyetli korunmasından, skandal açıklamalarına: Yair Netanyahu hakkında bilinenler
Ultra maliyetli korunmasından, skandal açıklamalarına: Yair Netanyahu hakkında bilinenler
Sputnik Türkiye
Halihazırda ABD'de yaşayan ve adı pek çok skandala karışan Yair Netanyahu ile ilgili bilinenleri Sputnik derledi. Yair Netanyahu nerede yaşıyor? Neden özel... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T15:37+0300
2024-08-30T15:37+0300
2024-08-30T16:36+0300
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İsrail medyası, Hamas'ın siyasi şefi İsmail Haniye ve üst düzey Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesinin ardından misilleme korkusunu gerekçe göstererek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun güvenliğinin babasının isteği üzerine artırılabileceğini iddia etmişti. Sputnik, tartışmaların odağındaki Yair Netanyahu ile bilinenleri özetledi: Yair Netanyahu nerede yaşıyor?Sosyal medyada tartışmalı varlığı ve kaba ifadeleriyle övünen 33 yaşındaki Yair, geçen yıldan bu yana Miami'de bir apartman kompleksinde saklanıyor.'24 saat koruma ücreti 55 bin dolar'Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Yair Netanyahu'nun ek bir güvenlik ihtiyacı olduğu bilgisini yalanlasa da İsrail merkezli medya organı Walla, şoförü ve elit Şin Bet 730 birimindeki 7/24 korumalarının maliyetinin aylık yaklaşık 200 bin NIS (55 bin dolar) olduğu ve vergi mükelleflerinin parasıyla Yair’in konaklama ve yemeğinin de karşılandığına işaret ediyor. Netanyahu'nun yurtdışındaki olmasına İsrail kamuoyundan da tepki sürüyorİsrail Başbakanı, Hamas'la savaş sırasında oğlunu yurt dışında tuttuğu için tepkiyle karşılaşıyor. Birçok kişi Yair'in kişisel güvenlik seviyesinin "aşırı" olmasından da şikayetçi. Zira Yair'i de kapsayan Şin Bet'in 730. Birimi'nden sağlanan güvenlik, ülkenin prosedürlerine göre yalnızca yedi üst düzey kamu görevlisine tahsis ediliyor. Bu makamlar; Cumhurbaşkanı, başbakan, savunma bakanı, dışişleri bakanı, Knesset başkanı, muhalefet lideri ve Yüksek Mahkeme başkanı olarak sıralanıyor.Peki böyle bir koruma izni nasıl çıkmıştı? Netanyahu'nun eşi Sara ve iki oğluna Şin Bet koruması verilmesi kararı, Mart 2023'te yüzlerce hükümet karşıtı eylemcinin Netanyahu'nun eşinin bulunduğu güzellik salonunda toplanmasını takip etmişti.Yair Netanyahu kimdir?1991 yılında doğan Yair Netanyahu, gazetecilik ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) dahil çeşitli görevlerde bulundu. Yair'in adı, 2018 yılında Tel Aviv striptiz kulübüne yaptığı ziyaretin kaydının sızdırıldığı skandala karıştı. Kasette Yair'in striptizciler ile tartıştığı ve babası tarafından imzalanan tartışmalı bir gaz anlaşmasına atıfta bulunduğu anlar yer alıyordu.Yair Netanyahu Türkiye ile ilgili paylaşımı yapmıştı ? Tartışmalı figürün, Türkiye'ye ilişkin de tepki çeken paylaşımı olmuştu. Yair Netanyahu, sosyal medya hesabından PKK ve Suriye kolu YPG'nin sözde haritasını paylaşarak Türkiye, Irak ve Suriye ve İran'ı 'işgalci' olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/dunya-liderleri-kullanmaya-devam-ediyor-telegram-gercekten-tehlikeli-bir-platform-mu-1087458793.html
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yair netanyahu kimdir, yair netanyahu türkiye açıklaması, yair netanyahu türkiye, yair netanyahu nerede yaşıyor
yair netanyahu kimdir, yair netanyahu türkiye açıklaması, yair netanyahu türkiye, yair netanyahu nerede yaşıyor
Ultra maliyetli korunmasından, skandal açıklamalarına: Yair Netanyahu hakkında bilinenler
15:37 30.08.2024 (güncellendi: 16:36 30.08.2024)
Halihazırda ABD'de yaşayan ve adı pek çok skandala karışan Yair Netanyahu ile ilgili bilinenleri Sputnik derledi. Yair Netanyahu nerede yaşıyor? Neden özel birimle korunuyor? Daha önce Yair Netanyahu türkiye ilgili hangi paylaşımıyla tepki çekmişti?
İsrail medyası, Hamas'ın siyasi şefi İsmail Haniye ve üst düzey Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesinin ardından misilleme korkusunu gerekçe göstererek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun güvenliğinin babasının isteği üzerine artırılabileceğini iddia etmişti. Sputnik, tartışmaların odağındaki Yair Netanyahu ile bilinenleri özetledi:
Yair Netanyahu nerede yaşıyor?
Sosyal medyada tartışmalı varlığı ve kaba ifadeleriyle övünen 33 yaşındaki Yair, geçen yıldan bu yana Miami'de bir apartman kompleksinde saklanıyor.
'24 saat koruma ücreti 55 bin dolar'
Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Yair Netanyahu'nun ek bir güvenlik ihtiyacı olduğu bilgisini yalanlasa da İsrail merkezli medya organı Walla, şoförü ve elit Şin Bet 730 birimindeki 7/24 korumalarının maliyetinin aylık yaklaşık 200 bin NIS (55 bin dolar) olduğu ve vergi mükelleflerinin parasıyla Yair’in konaklama ve yemeğinin de karşılandığına işaret ediyor.
Netanyahu'nun yurtdışındaki olmasına İsrail kamuoyundan da tepki sürüyor
İsrail Başbakanı, Hamas'la savaş sırasında oğlunu yurt dışında tuttuğu için tepkiyle karşılaşıyor. Birçok kişi Yair'in kişisel güvenlik seviyesinin "aşırı" olmasından da şikayetçi. Zira Yair'i de kapsayan Şin Bet'in 730. Birimi'nden sağlanan güvenlik, ülkenin prosedürlerine göre yalnızca yedi üst düzey kamu görevlisine tahsis ediliyor. Bu makamlar; Cumhurbaşkanı, başbakan, savunma bakanı, dışişleri bakanı, Knesset başkanı, muhalefet lideri ve Yüksek Mahkeme başkanı olarak sıralanıyor.
Peki böyle bir koruma izni nasıl çıkmıştı?
Netanyahu'nun eşi Sara ve iki oğluna Şin Bet koruması verilmesi kararı, Mart 2023'te yüzlerce hükümet karşıtı eylemcinin Netanyahu'nun eşinin bulunduğu güzellik salonunda toplanmasını takip etmişti.
1991 yılında doğan Yair Netanyahu, gazetecilik ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) dahil çeşitli görevlerde bulundu. Yair'in adı, 2018 yılında Tel Aviv striptiz kulübüne yaptığı ziyaretin kaydının sızdırıldığı skandala karıştı. Kasette Yair'in striptizciler ile tartıştığı ve babası tarafından imzalanan tartışmalı bir gaz anlaşmasına atıfta bulunduğu anlar yer alıyordu.
Yair Netanyahu Türkiye ile ilgili paylaşımı yapmıştı ?
Tartışmalı figürün, Türkiye'ye ilişkin de tepki çeken paylaşımı olmuştu. Yair Netanyahu, sosyal medya hesabından PKK ve Suriye kolu YPG'nin sözde haritasını paylaşarak Türkiye, Irak ve Suriye ve İran'ı 'işgalci' olarak nitelendirmişti.