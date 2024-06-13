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Siirt’te iki atmaca yavrusuyla yakalanan kişiye ceza
Siirt’te iki atmaca yavrusuyla yakalanan kişiye ceza
Sputnik Türkiye
Siirt'te avcılık belgesi olmadan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altındaki türlerden olan atmaca kuşunu avlayan bir kişiye 63... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
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Siirt'te, atmaca yavrusu avlayan kişiye 63 bin 870 lira para cezası uygulandı.Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Siirt Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, DKMP ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.Ekiplerin kent merkezine yakın bir noktada yaptığı yol kontrol uygulamasında durdurulan araçta, iki atmaca yavrusu ele geçirildi.Koruma altındaki türler arasında yer alan ve avlanması yasak olan atmacaları bulunduran kişiye, 63 bin 870 lira ceza uygulandı.Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderilen atmacalar, gerekli bakım ve rehabilitasyonlarının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220911/kacak-avcilar-koruma-memurunu-oldurdu-1061071768.html
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atmaca, atmaca, yavru, yavru
atmaca, atmaca, yavru, yavru

Siirt’te iki atmaca yavrusuyla yakalanan kişiye ceza

00:45 13.06.2024
© İHA / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURANSiirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı ile beraber yapılan rutin yol kontrolü uygulamasında avcılık belgesi olmadan, avlanma süreleri dışında ve koruma altındaki türlerden olan atmaca kuşunu doğadan koparıp satışını yapmaktan 19 bin 870 TL idari para cezası, ayrıca iki atmaca için de 44 bin TL tazminat bedeli uygulanmıştır. Yavru atmacalar gerekli rehabilitasyon ve bakım süreçleri Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanlarında tekrardan özgürlüğe kanat çırpacaklar" denildi.
Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı ile beraber yapılan rutin yol kontrolü uygulamasında avcılık belgesi olmadan, avlanma süreleri dışında ve koruma altındaki türlerden olan atmaca kuşunu doğadan koparıp satışını yapmaktan 19 bin 870 TL idari para cezası, ayrıca iki atmaca için de 44 bin TL tazminat bedeli uygulanmıştır. Yavru atmacalar gerekli rehabilitasyon ve bakım süreçleri Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanlarında tekrardan özgürlüğe kanat çırpacaklar denildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© İHA / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN
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Siirt'te avcılık belgesi olmadan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altındaki türlerden olan atmaca kuşunu avlayan bir kişiye 63 bin 870 lira para cezası kesildi.
Siirt'te, atmaca yavrusu avlayan kişiye 63 bin 870 lira para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Siirt Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, DKMP ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Ekiplerin kent merkezine yakın bir noktada yaptığı yol kontrol uygulamasında durdurulan araçta, iki atmaca yavrusu ele geçirildi.
© İHA / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURANSiirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı ile beraber yapılan rutin yol kontrolü uygulamasında avcılık belgesi olmadan, avlanma süreleri dışında ve koruma altındaki türlerden olan atmaca kuşunu doğadan koparıp satışını yapmaktan 19 bin 870 TL idari para cezası, ayrıca iki atmaca için de 44 bin TL tazminat bedeli uygulanmıştır. Yavru atmacalar gerekli rehabilitasyon ve bakım süreçleri Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanlarında tekrardan özgürlüğe kanat çırpacaklar" denildi.
Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı ile beraber yapılan rutin yol kontrolü uygulamasında avcılık belgesi olmadan, avlanma süreleri dışında ve koruma altındaki türlerden olan atmaca kuşunu doğadan koparıp satışını yapmaktan 19 bin 870 TL idari para cezası, ayrıca iki atmaca için de 44 bin TL tazminat bedeli uygulanmıştır. Yavru atmacalar gerekli rehabilitasyon ve bakım süreçleri Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanlarında tekrardan özgürlüğe kanat çırpacaklar denildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı ile beraber yapılan rutin yol kontrolü uygulamasında avcılık belgesi olmadan, avlanma süreleri dışında ve koruma altındaki türlerden olan atmaca kuşunu doğadan koparıp satışını yapmaktan 19 bin 870 TL idari para cezası, ayrıca iki atmaca için de 44 bin TL tazminat bedeli uygulanmıştır. Yavru atmacalar gerekli rehabilitasyon ve bakım süreçleri Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanlarında tekrardan özgürlüğe kanat çırpacaklar" denildi.
© İHA / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN
Koruma altındaki türler arasında yer alan ve avlanması yasak olan atmacaları bulunduran kişiye, 63 bin 870 lira ceza uygulandı.
Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderilen atmacalar, gerekli bakım ve rehabilitasyonlarının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.
av, avlanma, tüfek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
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