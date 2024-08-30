https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/mitin-istihbarat-diplomasisiyle-binali-camgozu-turkiyeye-getirdi-1087444117.html
MİT’in istihbarat diplomasisiyle Binali Camgöz’ü Türkiye’ye getirdi
MİT’in istihbarat diplomasisiyle Binali Camgöz’ü Türkiye’ye getirdi
Sputnik Türkiye
İzmir merkezli ‘Camgöz Grubu’ olarak bilinen organize suç örgütünün lideri ‘Deniz’ kod adlı Binali Camgöz, dün Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi. 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T09:43+0300
2024-08-30T09:43+0300
2024-08-30T09:43+0300
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camgöz
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Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yürüttüğü istihbarat temasları sonrasında Türkiye’ye getirildiği açıklanan Camgöz, 2018 yılında yurt dışına kaçmış ve ‘Mehmet Ali Bayhan’ adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri ile Temmuz 2022’de Karadağ’da yakalanmıştı. Binali Camgöz’ün dün akşam Türkiye’ye getirilme sürecinde yaklaşık 40 polisin görev aldığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/deasa-yonelik-operasyonlarda-119-supheli-yakalandi-1087442530.html
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mit, mit başkanlığı, milli istihbarat teşkilatı, binali camgöz, camgöz, karadağ
MİT’in istihbarat diplomasisiyle Binali Camgöz’ü Türkiye’ye getirdi
İzmir merkezli ‘Camgöz Grubu’ olarak bilinen organize suç örgütünün lideri ‘Deniz’ kod adlı Binali Camgöz, dün Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yürüttüğü istihbarat temasları sonrasında Türkiye’ye getirildiği açıklanan Camgöz, 2018 yılında yurt dışına kaçmış ve ‘Mehmet Ali Bayhan’ adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri ile Temmuz 2022’de Karadağ’da yakalanmıştı. Binali Camgöz’ün dün akşam Türkiye’ye getirilme sürecinde yaklaşık 40 polisin görev aldığı kaydedildi.