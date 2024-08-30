https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/mit-orgutun-el-yapimi-patlayicilari-hazirlayan-iki-pkkkckli-bomba-uzmanini-etkisiz-hale-getirdi-1087452423.html

MİT, örgütün el yapımı patlayıcıları hazırlayan iki PKK/KCK'lı 'bomba uzmanı'nı etkisiz hale getirdi

MİT, örgütün el yapımı patlayıcıları hazırlayan iki PKK/KCK'lı 'bomba uzmanı'nı etkisiz hale getirdi

Sputnik Türkiye

MİT, PKK/KCK'nın saldırılarında kullandığı el yapımı patlayıcıları hazırlayan örgüt üyesi Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'yı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T14:04+0300

2024-08-30T14:04+0300

2024-08-30T14:04+0300

türkiye

mit

pkk/kck

operasyon

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından uzun süredir takip edilen örgüt üyeleri 'Faraşin Gabar' kod adlı Bahar Akyol ile 'Tijda Jiyan' kod adlı Nurbahar Karadağlı'yı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde olduğu tespit edildi.Örgütün terör saldırılarında kullandığı el yapımı patlayıcıları hazırlayan Akyol ve Karadağlı, bomba düzenekleri ile el yapımı patlayıcı hazırladıkları sırada MİT tarafından Hakurk'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.Akyol'un, 2015'te PKK/KCK'nın sözde kırsal kadrolarına katıldığı, Örgütün Irak'taki kamplarında silah eğitimi aldığı, 2019 yılında Haftanin'de, 2020'de Hakurk'ta bulunduğu, Hakurk'ta faaliyet gösterdiği sırada saldırı ve sabotaj alanında uzmanlaştığı öğrenildi. Karadağlı'nın ise 2023'te Hakurk kırsalına geçerek burada saldırı ve sabotaj eğitimi aldığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/mit-irakta-duzenledigi-operasyonla-pkkkckli-sema-cuya-cevlik-kod-zilan-azaki-etkisiz-hale-getirdi-1087038510.html

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