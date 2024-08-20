https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/mit-irakta-duzenledigi-operasyonla-pkkkckli-sema-cuya-cevlik-kod-zilan-azaki-etkisiz-hale-getirdi-1087038510.html
MİT, Irak'ta düzenlediği operasyonla PKK/KCK’lı Sema Cuya Çevlik kod Zilan Azak’ı etkisiz hale getirdi
MİT, Irak'ta düzenlediği operasyonla PKK/KCK’lı Sema Cuya Çevlik kod Zilan Azak’ı etkisiz hale getirdi
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak/Hakurk’ta düzenlediği operasyonla PKK/KCK’lı Sema Cuya Çevlik kod Zilan Azak’ı etkisiz hale getirdi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
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2024-08-20T10:02+0300
2024-08-20T10:02+0300
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mit
MİT, Irak'ta düzenlediği operasyonla PKK/KCK’lı Sema Cuya Çevlik kod Zilan Azak’ı etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak/Hakurk’ta düzenlediği operasyonla PKK/KCK’lı Sema Cuya Çevlik kod Zilan Azak’ı etkisiz hale getirdi.