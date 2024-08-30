https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/metrobus-kazasi-sorusturmasi-suruyor-gozalti-sayisi-8e-yukseldi-1087453198.html
Metrobüs kazası soruşturması sürüyor: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
Metrobüs kazası soruşturması sürüyor: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
Sputnik Türkiye
İstanbul Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yol bakım... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T13:09+0300
2024-08-30T13:09+0300
2024-08-30T13:14+0300
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İstanbul Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yol bakım çalışmasında görevli metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada kapsamında böylece gözaltı sayısı 8'e yükseldi.Şoför fark etmiyorİETT, ilk incelemelere göre Küçükçekmece'deki metrobüs kazasının sebebini açıkladıİETT, Küçükçekmece'de 2 metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı kazanın, metrobüs şoförünün 'Beyaz Yol' çalışmasında uyarı işaretlerini geç fark ederek ani ters manevra yapmasıyla gerçekleştiğinin değerlendirildiğini açıkladı.Kaza anından birkaç dakika önce çekilen görüntüler gösteriyor ki, yol çalışmasını fark eden şoförler, diğer yola girerek seyirlerine devam ediyor. Kazaya sebebiyet veren şoför ise uyarı levhalarını görmüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/iett-ilk-incelemelere-gore-kucukcekmecedeki-metrobus-kazasinin-sebebini-acikladi-1087429371.html
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istanbul, metrobüs, gözaltı
istanbul, metrobüs, gözaltı
Metrobüs kazası soruşturması sürüyor: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
13:09 30.08.2024 (güncellendi: 13:14 30.08.2024)
İstanbul Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yol bakım çalışmasında görevli metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişi daha gözaltına alındı.
İstanbul Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yol bakım çalışmasında görevli metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişi daha gözaltına alındı.
Soruşturmada kapsamında böylece gözaltı sayısı 8'e yükseldi.
İETT, ilk incelemelere göre Küçükçekmece'deki metrobüs kazasının sebebini açıkladı
İETT, Küçükçekmece'de 2 metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı kazanın, metrobüs şoförünün 'Beyaz Yol' çalışmasında uyarı işaretlerini geç fark ederek ani ters manevra yapmasıyla gerçekleştiğinin değerlendirildiğini açıkladı.
Kaza anından birkaç dakika önce çekilen görüntüler gösteriyor ki, yol çalışmasını fark eden şoförler, diğer yola girerek seyirlerine devam ediyor. Kazaya sebebiyet veren şoför ise uyarı levhalarını görmüyor.