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Meteoroloji alarma geçti, sel uyarısı verdi: İstanbul başta olmak üzere pek çok şehre kuvvetli sağanak yağmur geliyor
Meteoroloji alarma geçti, sel uyarısı verdi: İstanbul başta olmak üzere pek çok şehre kuvvetli sağanak yağmur geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ağustos tarihli hava durumu tahminlerini yayınladı ve bazı bölgeler için önemli uyarılarda bulundu. Hafta başında İstanbul'da... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T07:49+0300
2024-08-30T07:58+0300
türkiye
istanbul
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
akom
istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
sel
sel felaketi
su baskını
yağmur
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Meteoroloji'nin 30 Ağustos hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri, Karadeniz geneli, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.Yağışların, özellikle Kırklareli, İstanbul, Kocaeli'nin kuzey kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Sıcaklık ve rüzgar durumuHava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli'nin kuzey kesimleri, İskenderun Körfezi, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.Marmara Bölgesi’nde sağanak yağışlar etkili olacakMarmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, bölgenin kuzey ve doğusunda, özellikle İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden itibaren ise Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul'un kuzey ve batı kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını ve diğer olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerekiyor.Bugün Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak?MARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 34°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 35°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 33°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.ISPARTA °C, 31°CParçalı ve çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve güneydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 30°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin kuzeyi ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 34°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 33°CAz bulutluSİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAGüney Ege ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz’in batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.EGEHava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, öğle saatlerinde güneyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege’nin güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı periyot boyu kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, akşam saatlerinde batısı 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.
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Meteoroloji alarma geçti, sel uyarısı verdi: İstanbul başta olmak üzere pek çok şehre kuvvetli sağanak yağmur geliyor

07:49 30.08.2024 (güncellendi: 07:58 30.08.2024)
© İHA / İHA-AW274986İstanbul'da sağanak
İstanbul'da sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
© İHA / İHA-AW274986
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ağustos tarihli hava durumu tahminlerini yayınladı ve bazı bölgeler için önemli uyarılarda bulundu. Hafta başında İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların yeniden geri döneceği belirtildi. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'nin 30 Ağustos hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri, Karadeniz geneli, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Yağışların, özellikle Kırklareli, İstanbul, Kocaeli'nin kuzey kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklık ve rüzgar durumu

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli'nin kuzey kesimleri, İskenderun Körfezi, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Marmara Bölgesi’nde sağanak yağışlar etkili olacak

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, bölgenin kuzey ve doğusunda, özellikle İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden itibaren ise Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul'un kuzey ve batı kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını ve diğer olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Bugün Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve güneydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin kuzeyi ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz’in batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, öğle saatlerinde güneyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege’nin güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı periyot boyu kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, akşam saatlerinde batısı 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.
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