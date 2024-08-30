https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/istanbul-dahil-3-sehre-sel-riskine-dikkat-diyerek-sari-alarm-verildi-kuvvetli-saganak-yagis-1087449234.html

İstanbul dahil 3 şehre 'sel riskine dikkat' diyerek sarı alarm verildi: Kuvvetli sağanak yağış bastırmak üzere

İstanbul dahil 3 şehre 'sel riskine dikkat' diyerek sarı alarm verildi: Kuvvetli sağanak yağış bastırmak üzere

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre, kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren İstanbul... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T11:34+0300

2024-08-30T11:34+0300

2024-08-30T11:35+0300

türkiye

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), "İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ" için sarı alarm vererek, bu bölgelerde yaşayanların olası olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalarını istedi. Özellikle öğle saatlerinden itibaren yağışların kuvvetli olabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu.İstanbul'da hava durumu parçalı, yer yer çok bulutlu olacak ve kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışla birlikte sıcaklıkların 28 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Saat 11.00’den sonra kuvvetli yağış bekleniyorMeteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün saat 11.00’den itibaren Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri, ayrıca Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıklarda 1-2 derece düşüş görülecek. Dışarı çıkarken şemsiyenizi unutmayın" dedi.İstanbul’un kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Günün büyük bölümünde yağış olmasa da ani bastıran yağmurlar zor anlar yaşatabilir. Bu nedenle dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/meteoroloji-alarma-gecti-sel-uyarisi-verdi-istanbul-basta-olmak-uzere-pek-cok-sehre-kuvvetli-1087440445.html

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