https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/istanbul-dahil-3-sehre-sel-riskine-dikkat-diyerek-sari-alarm-verildi-kuvvetli-saganak-yagis-1087449234.html
İstanbul dahil 3 şehre 'sel riskine dikkat' diyerek sarı alarm verildi: Kuvvetli sağanak yağış bastırmak üzere
İstanbul dahil 3 şehre 'sel riskine dikkat' diyerek sarı alarm verildi: Kuvvetli sağanak yağış bastırmak üzere
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Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre, kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren İstanbul... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T11:34+0300
2024-08-30T11:34+0300
2024-08-30T11:35+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), "İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ" için sarı alarm vererek, bu bölgelerde yaşayanların olası olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalarını istedi. Özellikle öğle saatlerinden itibaren yağışların kuvvetli olabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu.İstanbul'da hava durumu parçalı, yer yer çok bulutlu olacak ve kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışla birlikte sıcaklıkların 28 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Saat 11.00’den sonra kuvvetli yağış bekleniyorMeteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün saat 11.00’den itibaren Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri, ayrıca Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıklarda 1-2 derece düşüş görülecek. Dışarı çıkarken şemsiyenizi unutmayın" dedi.İstanbul’un kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Günün büyük bölümünde yağış olmasa da ani bastıran yağmurlar zor anlar yaşatabilir. Bu nedenle dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/meteoroloji-alarma-gecti-sel-uyarisi-verdi-istanbul-basta-olmak-uzere-pek-cok-sehre-kuvvetli-1087440445.html
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30 ağustos hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, istanbula ne zaman yağmur yağacak, kırklareli hava durumu, tekirdağ hava durumu
30 ağustos hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, istanbula ne zaman yağmur yağacak, kırklareli hava durumu, tekirdağ hava durumu
İstanbul dahil 3 şehre 'sel riskine dikkat' diyerek sarı alarm verildi: Kuvvetli sağanak yağış bastırmak üzere
11:34 30.08.2024 (güncellendi: 11:35 30.08.2024)
Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre, kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), "İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ" için sarı alarm vererek, bu bölgelerde yaşayanların olası olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalarını istedi. Özellikle öğle saatlerinden itibaren yağışların kuvvetli olabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu.
İstanbul'da hava durumu parçalı, yer yer çok bulutlu olacak ve kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışla birlikte sıcaklıkların 28 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Saat 11.00’den sonra kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün saat 11.00’den itibaren Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri, ayrıca Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıklarda 1-2 derece düşüş görülecek. Dışarı çıkarken şemsiyenizi unutmayın" dedi.
İstanbul’un kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Günün büyük bölümünde yağış olmasa da ani bastıran yağmurlar zor anlar yaşatabilir. Bu nedenle dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.