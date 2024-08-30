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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/medvedev-bati-ukraynadaki-yer-alti-kaynaklari-ele-gecirmek-istiyor-1087448455.html
Medvedev: Batı, Ukrayna’daki yer altı kaynakları ele geçirmek istiyor
Medvedev: Batı, Ukrayna’daki yer altı kaynakları ele geçirmek istiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna’da sömürülecek artık hiçbir şeyin kalmadığını ve Batı’nın yoğun yardımının yakında... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T11:01+0300
2024-08-30T11:04+0300
ukrayna krizi
rusya
dmitriy medvedev
ukrayna
kiev
abd
batı
lindsey graham
yeraltı kaynaklar
maden
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram paylaşımında, Kiev'deki neo-nazilerinin, kendilerine tamamen yabancı olan Donbas'ı geri almak için can atmalarının ve Batılı siyasetçilerin onlara bu konuda destek vermelerinin nedeninin, “can çekişen ülkenin ekonomisini felakete sürükleyen, ancak kanlı katliamın sponsorlarının faturalarını ödemek zorunda kalacak olan Zelenskiy rejimi” ve Ukrayna’nın “çürüyen cesedini” sömüren Batı’nın ihtiyaç duyduğu para olduğunu kaydetti.Batı’nın, kendileri için yabancı olan bir savaş için çok para harcadığını ve halklarının bundan rahatsız olduğunu belirten Rus yetkili, Batı ülkelerinin paralarını geri almayı beklediğine ve Ukrayna’nın bu ülkelere olan borcunu faizle geri ödemesi gerekeceğine dikkat çekti.Ama Ukrayna’nın boş hazinesinin kendiliğinden dolmadığını ve hamilerinin bunun çok iyi farkında olduğunu kaydeden Medvedev, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Kiev rejiminin kontrolündeki topraklarda ise sadece 723 milyar dolarlık yeraltı kaynaklarının kaldığına, bunun da tüm rezervlerin sadece yüzde 5 olduğuna dikkat çeken Medvedev, bu nedenle Batı’nın, Kiev’in kaybettiği toprakların her ne pahasına olursa olsun geri almak istediğini belirterek, “Sıradan Ukraynalıların canlarının hiçbir önemi yok” yorumunda bulundu.Batı’nın, madenlere erişim sağlamak için Kiev’den “son Ukraynalıya kadar” savaşmayı talep ettiğini ifade eden Medvedev, “Onlar artık planlarını açıkça ve utanmadan dile getiriyor. Yakında borçlarınızı ödemek zorunda kalacaksınız. Acele edin” ifadesini kullandı.ABD’li Senatör Lindsey Graham’ın, Ukrayna’daki madenlerin “kritik öneme sahip olduğu” ve Kiev’in kazanması durumundan ABD’nin bu madenlerden yararlanabileceğini dile getirdiğini anımsatan Medvedev, “Çok samimi ve hiçbir şey gizlemiyor” diyerek şunu ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/rusya-abd-gerilim-derecesini-yukselterek-ukraynadaki-catismanin-bir-tarafi-haline-geldi-1087441439.html
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rusya, dmitriy medvedev, ukrayna, kiev, abd, batı, lindsey graham, yeraltı kaynaklar, maden, erişim, el koyma, sömürü
rusya, dmitriy medvedev, ukrayna, kiev, abd, batı, lindsey graham, yeraltı kaynaklar, maden, erişim, el koyma, sömürü

Medvedev: Batı, Ukrayna’daki yer altı kaynakları ele geçirmek istiyor

11:01 30.08.2024 (güncellendi: 11:04 30.08.2024)
© Sputnik / Павел БедняковRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna’da sömürülecek artık hiçbir şeyin kalmadığını ve Batı’nın yoğun yardımının yakında biteceğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram paylaşımında, Kiev'deki neo-nazilerinin, kendilerine tamamen yabancı olan Donbas'ı geri almak için can atmalarının ve Batılı siyasetçilerin onlara bu konuda destek vermelerinin nedeninin, “can çekişen ülkenin ekonomisini felakete sürükleyen, ancak kanlı katliamın sponsorlarının faturalarını ödemek zorunda kalacak olan Zelenskiy rejimi” ve Ukrayna’nın “çürüyen cesedini” sömüren Batı’nın ihtiyaç duyduğu para olduğunu kaydetti.
Batı’nın, kendileri için yabancı olan bir savaş için çok para harcadığını ve halklarının bundan rahatsız olduğunu belirten Rus yetkili, Batı ülkelerinin paralarını geri almayı beklediğine ve Ukrayna’nın bu ülkelere olan borcunu faizle geri ödemesi gerekeceğine dikkat çekti.
Ama Ukrayna’nın boş hazinesinin kendiliğinden dolmadığını ve hamilerinin bunun çok iyi farkında olduğunu kaydeden Medvedev, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Amaçları, hiçbir zaman önemsemedikleri talihsiz Ukrayna halkına yardım etmek değil. Yer kaynaklarına olan erişim. Kiev'deki yozlaşmış pisliklerin sonu olmayan hırsızlık sürecinde herkesin gözü önünde eriyen para akışını telafi edebilecek olan şey bu... Bir düşünün, açık kaynaklara göre, Ukrayna'nın maden kaynaklarının toplam değerinin yaklaşık 14.8 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor ve bunun 7.3 trilyon doları Luhansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinde yer alıyor. Yani eski Ukrayna'nın ulusal zenginliğinin neredeyse yarısı Donbass'ta bulunuyor. Rusya'ya geri dönen Kırım, Zaporozhye ve Kherson bölgelerinin kaynaklarının da 821 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Tüm bunlar eski Ukrayna'daki kömür yataklarının neredeyse yüzde 63'ü, metal yataklarının yüzde 42'si ve 821 milyar dolarlık rezerv anlamına geliyor. Ukrayna, metal yataklarının %42'sine ve lityum da dahil olmak üzere nadir toprak ve diğer önemli maddelerin %33'üne sahip.

Kiev rejiminin kontrolündeki topraklarda ise sadece 723 milyar dolarlık yeraltı kaynaklarının kaldığına, bunun da tüm rezervlerin sadece yüzde 5 olduğuna dikkat çeken Medvedev, bu nedenle Batı’nın, Kiev’in kaybettiği toprakların her ne pahasına olursa olsun geri almak istediğini belirterek, “Sıradan Ukraynalıların canlarının hiçbir önemi yok” yorumunda bulundu.
Batı’nın, madenlere erişim sağlamak için Kiev’den “son Ukraynalıya kadar” savaşmayı talep ettiğini ifade eden Medvedev, “Onlar artık planlarını açıkça ve utanmadan dile getiriyor. Yakında borçlarınızı ödemek zorunda kalacaksınız. Acele edin” ifadesini kullandı.
ABD’li Senatör Lindsey Graham’ın, Ukrayna’daki madenlerin “kritik öneme sahip olduğu” ve Kiev’in kazanması durumundan ABD’nin bu madenlerden yararlanabileceğini dile getirdiğini anımsatan Medvedev, “Çok samimi ve hiçbir şey gizlemiyor” diyerek şunu ekledi:
Batılı leşçiller, Kiev’deki p.çlerine sonsuz fonlar akıtmaya ve acıklı hasatlarını toplamaya devam edebilirler. Ancak gerçek şu ki, Ukrayna devletinin ekonomik temeli zayıflatıldı. 20. yüzyıl sonunda Banderalı yaratıklar tarafından yasadışı olarak el konulan kaynaklar nihayet anavatana geri döndü. Ukrayna'da sömürülecek hiçbir şey kalmadı. Batı’nın bol yardımı, oldukça bilinen nedenlerden dolayı yakında bitecek. Kendi kaynakları da bitmek üzere. Bundan böyle sadece hızlı bir çürüme ve kaçınılmaz parçalanma bekliyor.
Rusya Dışişleri - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
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Rusya: ABD, gerilim derecesini yükselterek Ukrayna’daki çatışmanın bir tarafı haline geldi
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