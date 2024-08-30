https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/medvedev-bati-ukraynadaki-yer-alti-kaynaklari-ele-gecirmek-istiyor-1087448455.html

Medvedev: Batı, Ukrayna’daki yer altı kaynakları ele geçirmek istiyor

Medvedev: Batı, Ukrayna’daki yer altı kaynakları ele geçirmek istiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna’da sömürülecek artık hiçbir şeyin kalmadığını ve Batı’nın yoğun yardımının yakında... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T11:01+0300

2024-08-30T11:01+0300

2024-08-30T11:04+0300

ukrayna krizi

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dmitriy medvedev

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maden

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram paylaşımında, Kiev'deki neo-nazilerinin, kendilerine tamamen yabancı olan Donbas'ı geri almak için can atmalarının ve Batılı siyasetçilerin onlara bu konuda destek vermelerinin nedeninin, “can çekişen ülkenin ekonomisini felakete sürükleyen, ancak kanlı katliamın sponsorlarının faturalarını ödemek zorunda kalacak olan Zelenskiy rejimi” ve Ukrayna’nın “çürüyen cesedini” sömüren Batı’nın ihtiyaç duyduğu para olduğunu kaydetti.Batı’nın, kendileri için yabancı olan bir savaş için çok para harcadığını ve halklarının bundan rahatsız olduğunu belirten Rus yetkili, Batı ülkelerinin paralarını geri almayı beklediğine ve Ukrayna’nın bu ülkelere olan borcunu faizle geri ödemesi gerekeceğine dikkat çekti.Ama Ukrayna’nın boş hazinesinin kendiliğinden dolmadığını ve hamilerinin bunun çok iyi farkında olduğunu kaydeden Medvedev, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Kiev rejiminin kontrolündeki topraklarda ise sadece 723 milyar dolarlık yeraltı kaynaklarının kaldığına, bunun da tüm rezervlerin sadece yüzde 5 olduğuna dikkat çeken Medvedev, bu nedenle Batı’nın, Kiev’in kaybettiği toprakların her ne pahasına olursa olsun geri almak istediğini belirterek, “Sıradan Ukraynalıların canlarının hiçbir önemi yok” yorumunda bulundu.Batı’nın, madenlere erişim sağlamak için Kiev’den “son Ukraynalıya kadar” savaşmayı talep ettiğini ifade eden Medvedev, “Onlar artık planlarını açıkça ve utanmadan dile getiriyor. Yakında borçlarınızı ödemek zorunda kalacaksınız. Acele edin” ifadesini kullandı.ABD’li Senatör Lindsey Graham’ın, Ukrayna’daki madenlerin “kritik öneme sahip olduğu” ve Kiev’in kazanması durumundan ABD’nin bu madenlerden yararlanabileceğini dile getirdiğini anımsatan Medvedev, “Çok samimi ve hiçbir şey gizlemiyor” diyerek şunu ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/rusya-abd-gerilim-derecesini-yukselterek-ukraynadaki-catismanin-bir-tarafi-haline-geldi-1087441439.html

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rusya, dmitriy medvedev, ukrayna, kiev, abd, batı, lindsey graham, yeraltı kaynaklar, maden, erişim, el koyma, sömürü