https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/maltada-onemli-bir-caddeye-ataturk-ismi-verilecek-1087474066.html

Malta’da önemli bir caddeye Atatürk ismi verilecek

Malta’da önemli bir caddeye Atatürk ismi verilecek

Sputnik Türkiye

Malta hükümeti, Türk Şehitliği yakınında bulunan işlek bir caddeye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını verme kararı aldı. Caddenin resmi açılışı bu yıl 29 Ekim... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T22:00+0300

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2024-08-30T22:00+0300

dünya

atatürk

mustafa kemal atatürk

malta

büyükelçilik

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Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğinin sosyal medya platformlarından yapılan açıklamaya göre, Malta hükümeti, Marsa'daki tarihi Türk Şehitliği yakınında bulunan işlek bir caddeye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını verme kararı aldı.Valetta Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Malta Hükümeti aldığı bir kararla Marsa'daki Türk Şehitliği yakınlarında, Türk mühendis ve işçilerinin emeğiyle yapılan bir caddeye 'Atatürk Caddesi-Triq Atatürk' ismini vermiştir. Malta hükümetine teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.'Türkiye ile ilişkilere verdikleri önemi gösteriyor'Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen'in yaptığı açıklamada kararı, "Türkiye ile Malta arasındaki ilişkilerin gelişmesi çerçevesinde Malta hükümetinin aldığı bir karar" şeklinde dile getirdi.Şen, Atatürk'ün adının verileceği yolun adadaki tarihi Türk Şehitliği'ne çok yakın bir mesafede olduğunu dile getirirken, Türk mühendislerinin yaptığı Marsa kavşağı projesi üzerinde yer aldığı bilgisini vererek, "Burası Malta'nın en önemli bağlantı noktası. Çok sayıda arabanın geçtiği bir cadde. Türk mühendis ve Türk işçisi tarafından yapılması da ayrı bir önemi var. Malta ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bir nişanesi olarak böyle bir şey yapmıştır. Burada artan Türk toplumunun olumlu etkisi var. Güzel bir karar. Bu karar, Türkiye ile ilişkilere verdikleri önemi gösteriyor" açıklamalarında bulundu.Büyükelçi Şen sözlerini, caddenin resmi açılış tarihini, bu yıl 29 Ekim'de ya da 10 Kasım'da vatandaşların da katılımıyla yapmayı istediklerini, Maltalı yetkililerle planlayacaklarını belirterek noktaladı.

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