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Büyük Zafer'in 102. yılı Moskova'da kutlandı: 'Sovyet Rusya'nın Kurtuluş Savaşı döneminde desteği paha biçilmez'
Büyük Zafer'in 102. yılı Moskova'da kutlandı: 'Sovyet Rusya'nın Kurtuluş Savaşı döneminde desteği paha biçilmez'
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30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuşan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç, Sovyet Rusya'nın... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nin verdiği resepsiyona, Büyükelçi Tanju Bilgiç ve Kara Ataşesi Yarbay İlkay Dirin'in yanı sıra büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon temsilcileri ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.İstiklal Marşı ve Rusya Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Büyükelçi Bilgiç konuşma yaptı.Büyük Zafer'in üzerinden 102 yıl geçtiğine dikkati çeken Bilgiç, bu zaferin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının askeri dehası, Türk ordusu ve Türk milletinin sonsuz fedakarlığı ile kazanıldığını belirtti.Bilgiç, "Kanımızla kurtardığımız vatanımız, bizim en kutsal değerimizdir. Bu büyük zaferle topraklarımızdan kimsenin esiri olmayacağımızı ve Türk milletinin sonsuza dek hür yaşayacağını tüm dünyaya gösterdik" dedi.'Sovyet Rusya'nın Kurtuluş Savaşı döneminde desteği paha biçilmez'Zaferin Türkiye ile Rusya'yı birbirine bağladığına dikkati çeken Bilgiç, Ankara ile eski Sovyetler Birliği arasında 1920'de ilk temasların kurulduğunu, 1921'de de Moskova Antlaşması'nın imzalandığını anımsattı.Bilgiç konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
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Büyük Zafer'in 102. yılı Moskova'da kutlandı: 'Sovyet Rusya'nın Kurtuluş Savaşı döneminde desteği paha biçilmez'

19:54 30.08.2024 (güncellendi: 20:03 30.08.2024)
© AA / Dmitri ChirciuRusya'nın başkenti Moskova’da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, resepsiyonda konuşma yaptı.
Rusya'nın başkenti Moskova’da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, resepsiyonda konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
© AA / Dmitri Chirciu
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30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuşan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç, Sovyet Rusya'nın Kurtuluş Savaşı döneminde desteğinin paha biçilemez olduğunu belirterek bu hususun, Türk-Rus işbirliğinin tarihin akışını ne şekilde değiştirebildiğinin örneği olduğunun altını çizdi.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nin verdiği resepsiyona, Büyükelçi Tanju Bilgiç ve Kara Ataşesi Yarbay İlkay Dirin'in yanı sıra büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon temsilcileri ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
İstiklal Marşı ve Rusya Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Büyükelçi Bilgiç konuşma yaptı.
Büyük Zafer'in üzerinden 102 yıl geçtiğine dikkati çeken Bilgiç, bu zaferin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının askeri dehası, Türk ordusu ve Türk milletinin sonsuz fedakarlığı ile kazanıldığını belirtti.
Bilgiç, "Kanımızla kurtardığımız vatanımız, bizim en kutsal değerimizdir. Bu büyük zaferle topraklarımızdan kimsenin esiri olmayacağımızı ve Türk milletinin sonsuza dek hür yaşayacağını tüm dünyaya gösterdik" dedi.

'Sovyet Rusya'nın Kurtuluş Savaşı döneminde desteği paha biçilmez'

Zaferin Türkiye ile Rusya'yı birbirine bağladığına dikkati çeken Bilgiç, Ankara ile eski Sovyetler Birliği arasında 1920'de ilk temasların kurulduğunu, 1921'de de Moskova Antlaşması'nın imzalandığını anımsattı.
Bilgiç konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Sovyet Rusya'nın Kurtuluş Savaşı döneminde desteği paha biçilmez. Bunu unutmadık. Bu, Türk-Rus işbirliğinin tarihin akışını ne şekilde değiştirebildiğinin örneği. Bugün de ülkelerimizin liderleri sayesinde bu bağı güçlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler ticaretten kültüre, siyasetten turizme, enerjiden bilime kadar her alanda günden güne gelişiyor.
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