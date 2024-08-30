https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/buyuk-zaferin-102-yili-moskovada-kutlandi-sovyet-rusyanin-kurtulus-savasi-doneminde-destegi-paha-1087472516.html

Büyük Zafer'in 102. yılı Moskova'da kutlandı: 'Sovyet Rusya'nın Kurtuluş Savaşı döneminde desteği paha biçilmez'

Büyük Zafer'in 102. yılı Moskova'da kutlandı: 'Sovyet Rusya'nın Kurtuluş Savaşı döneminde desteği paha biçilmez'

Sputnik Türkiye

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuşan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç, Sovyet Rusya'nın... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T19:54+0300

2024-08-30T19:54+0300

2024-08-30T20:03+0300

politika

türkiye

türkiye'nin moskova büyükelçiliği

tanju bilgiç

rusya

zafer bayramı

30 ağustos zafer bayramı

sovyetler birliği

türkiye-sovyetler birliği ilişkileri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1e/1087472359_0:244:2773:1804_1920x0_80_0_0_244b0fe6ea55584fe92bf45cdc86808e.jpg

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nin verdiği resepsiyona, Büyükelçi Tanju Bilgiç ve Kara Ataşesi Yarbay İlkay Dirin'in yanı sıra büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon temsilcileri ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.İstiklal Marşı ve Rusya Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Büyükelçi Bilgiç konuşma yaptı.Büyük Zafer'in üzerinden 102 yıl geçtiğine dikkati çeken Bilgiç, bu zaferin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının askeri dehası, Türk ordusu ve Türk milletinin sonsuz fedakarlığı ile kazanıldığını belirtti.Bilgiç, "Kanımızla kurtardığımız vatanımız, bizim en kutsal değerimizdir. Bu büyük zaferle topraklarımızdan kimsenin esiri olmayacağımızı ve Türk milletinin sonsuza dek hür yaşayacağını tüm dünyaya gösterdik" dedi.'Sovyet Rusya'nın Kurtuluş Savaşı döneminde desteği paha biçilmez'Zaferin Türkiye ile Rusya'yı birbirine bağladığına dikkati çeken Bilgiç, Ankara ile eski Sovyetler Birliği arasında 1920'de ilk temasların kurulduğunu, 1921'de de Moskova Antlaşması'nın imzalandığını anımsattı.Bilgiç konuşmasında şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/natodan-geri-adim-afrinli-kutlama-mesaji-gelen-tepkiler-uzerine-silindi-1087463189.html

rusya

sovyetler birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, tanju bilgiç, rusya, zafer bayramı, 30 ağustos zafer bayramı, sovyetler birliği, türkiye-sovyetler birliği ilişkileri