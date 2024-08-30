https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/malinin-bm-daimi-temsilcisi-ukrayna-ordusuna-saglanan-bati-silahlari-sahelde-teroru-besliyor-1087472716.html

Mali'nin BM Daimi Temsilcisi: Ukrayna ordusuna sağlanan Batı silahları Sahel'de terörü besliyor

Mali'nin BM Daimi Temsilcisi: Ukrayna ordusuna sağlanan Batı silahları Sahel'de terörü besliyor

Sputnik Türkiye

Mali'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Issa Confourou, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı silahların önemli bir kısmının Sahel bölgesine gönderildiğini... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Confourou, Batı'nın Ukrayna'ya tedarik ettiği silahların önemli bir kısmının Sahel'de terörü beslediğini ve bölgede istikrarsızlaşma riskini artırdığını söyledi.Confourou, “Ukrayna'ya sağlanan silahların önemli bir kısmı Sahel'de terörizmi ve suç örgütlerini besliyor, bu da ülkemizi daha da istikrarsızlaştırma ve halkımızın acılarını daha da artırma riski taşıyor." dedi.Confourou, Mali’nin Kiev'e silah sağlayan ülkelere, bunların Afrika'da teröristlerin eline geçmemesini sağlama çağrısında bulunduğunu vurguladı.Daha önce Monde gazetesi Malili bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Malili silahlı ayrılıkçı grupların oluşturduğu CSP-DPA ittifakından teröristlerin eğitim almak üzere Ukrayna'ya gittiğini aktarmıştı.Mali, Nijer ve Burkina Faso, Kiev'in teröre verdiği destek nedeniyle BM'ye başvuruda bulunmuştu.

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