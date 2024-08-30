https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/kpss-on-lisans-sinavi-saat-kacta-sonuclar-ne-zaman-aciklanacak--1087438659.html
KPSS ön lisans sınavı saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KPSS ön lisans sınavı saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Sputnik Türkiye
1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 KPSS Ön Lisans saat 10.15'te başlayacak. Sonuçlar 20 Eylül'de ÖSYM'nin internet adresi üzerinden öğrenilebilecek. 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T03:32+0300
2024-08-30T03:32+0300
2024-08-30T03:32+0300
türkiye
kpss
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kamu personel seçme sınavı
sınav
sınav soruları
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1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans), saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak. Adaylara genel yetenek-genel kültür testleri uygulanacak olan sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılacak.120 soru için 130 dakika cevaplama süresi verilecek sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. 10.15'te başlayacak olan KPSS Ön Lisans sınavı saat 12.15'te sona erecek.Sınav giriş belgeleriÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un, sınava 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğunu söylediği sınavda, adaylar Sınava Giriş Belgeleri'ne 22 Ağustos 2024 tarihi saat 15.15'ten beri ÖSYM’nin adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebiliyorlar. Nüfus müdürlükleri açık olacakNüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?2024 KPSS ön lisans sınavı sonuçları 20 Eylül 2024'te ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/kpss-onlisans-sinav-giris-yerleri-aciklandi--1087152446.html
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KPSS ön lisans sınavı saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 KPSS Ön Lisans saat 10.15'te başlayacak. Sonuçlar 20 Eylül'de ÖSYM'nin internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.
1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans), saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak. Adaylara genel yetenek-genel kültür testleri uygulanacak olan sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılacak.
120 soru için 130 dakika cevaplama süresi verilecek sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. 10.15'te başlayacak olan KPSS Ön Lisans sınavı saat 12.15'te sona erecek.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy
'un, sınava 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğunu söylediği sınavda, adaylar Sınava Giriş Belgeleri
'ne 22 Ağustos 2024 tarihi saat 15.15'ten beri ÖSYM’nin adresinden
T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebiliyorlar.
Nüfus müdürlükleri açık olacak
Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.
KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 KPSS ön lisans sınavı sonuçları 20 Eylül 2024
'te ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr
internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.