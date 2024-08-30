https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/istanbulda-metroda-satis-yapan-yabanci-uyruklu-cocuga-saldiran-supheli-tutuklandi-1087463514.html
İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu çocuğa saldıran şüpheli tutuklandı
İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu çocuğa saldıran şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu çocuğa saldırıda bulunan şüphelinin tutuklandığını dile... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T16:41+0300
2024-08-30T16:41+0300
2024-08-30T16:41+0300
türkiye
adalet bakanlığı
adalet bakanı
yılmaz tunç
metro
yabancı uyruklu
tutuklama
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, metroda satış yapan çocuğa saldırıda bulunulmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.Bakan Tunç açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/metroda-yabanci-uyruklu-cocuga-siddet-uygulayan-saldirgan-gozaltina-alindi-1087421819.html
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adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, metro, yabancı uyruklu, tutuklama
adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, metro, yabancı uyruklu, tutuklama
İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu çocuğa saldıran şüpheli tutuklandı
Adalet Bakanı Tunç tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu çocuğa saldırıda bulunan şüphelinin tutuklandığını dile getirildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, metroda satış yapan çocuğa saldırıda bulunulmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
Bakan Tunç açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:
Gözaltına alınan şüpheli, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama' ile 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır. Üstün yararını gözettiğimiz masum çocuklara sebebi ne olursa olsun şiddet kabul edilemez, etmiyoruz.