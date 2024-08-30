https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/iran-822-derece-ile-dunyanin-en-sicak-gununu-yasamis-olabilir-1087454054.html

İran, '82.2 derece ile dünyanın en sıcak gününü' yaşamış olabilir

İran, '82.2 derece ile dünyanın en sıcak gününü' yaşamış olabilir

Sputnik Türkiye

İran'da bu zamana kadar yaşanan en yüksek hava sıcaklığı ölçülmüş olabilir. Sıcaklık değerinin ölçüldüğü bölgenin yakınlarında bulunan bir hava istasyonu geçen... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T13:45+0300

2024-08-30T13:45+0300

2024-08-30T13:48+0300

dünya

sıcaklık

sıcaklık endeksi

rekor sıcaklık

suudi arabistan

iran

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İran'ın güneyindeki Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Qeshm Dayrestan Havalimanı'nda, eğer kanıtlanırsa, dünyanın en yüksek hava sıcaklığı değerleri ölçüldü.'Dünya'da bu zamana kadar ölçülen en yüksek hava sıcaklığı değeri', çarşamba günü havalimanı ile aynı bölgede olan bir hava istasyonu tarafından 82.2 santigrat derece olarak kaydedildi.İddia kanıtlanırsa, bölgede 82.2 santigrat derece hissedilen sıcaklık, 36.1 santigrat derece çiylenme noktası değerleri, Dünya'da ölçülen en yüksek hava sıcaklığı değerleri olacak. '38.9 derece hava sıcaklığı ve yüzde 85 nem oranıyla bu zamana kadar görülmemiş bir sıcaklık endeksi (hissedilen sıcaklık)' ölçülmüş olabilir.ABD'li meteorolog Colin McCarhty, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 'ölçümün doğruluğunun kanıtlanması için bir soruşturma başlatılması gerektiğini, rekor sıcaklığı ölçen hava istasyonuyla aynı bölgede olan diğer hava istasyonlarının çiylenme noktası olarak 30 santigrat derecelik ölçümler kaydettiğini' vurguladı.Orta Doğu ve Dünya genelinde tarihi sıcak hava dalgaları kaydedilirken, Suudi Arabistan'ın Dhahran kentinde bir hava istasyonu son günlerde 33.9 santigrat derece çiylenme noktası ölçüldü. Bu bölge 35 santigrat derece çiylenme noktasıyla dünya rekoruna sahip.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/istanbulun-3-ilcesinde-rekor-kirildi-nem-orani-yuzde-100-olculdu-1087204503.html

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sıcaklık, sıcaklık endeksi, rekor sıcaklık, suudi arabistan, iran